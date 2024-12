El celo por la privacidad no paró ahí. El tradicional caballete en que se suele dar a conocer la noticia de los nacimientos reales en las puertas del Palacio de Buckingham, en la capital, ya precisó, a las pocas horas, que era un varoncito y su peso de 3,26 kilos, además de su buen estado y el de su madre, pero de la clínica no decía nada.

Sus padres no quieren que el bebé ostente un título nobiliario. Mientras sea niño, será tratado como Master (señorito) Archie Harrison Mountbatten- Windsor.

Foto: Los duques de Sussex defenderán con celo la privacidad de su niño y ahora queda por verse si se cumple el rumor de que se irán a vivir a África.

“¿Por qué tanta reserva?”, era la pregunta a esas horas, y la alegría por la noticia, tras semanas de expectativa, se mezcló con algo de decepción. “Te hemos apoyado, Harry. ¿Por qué nos tratas así?”, comentó un cronista real en las redes sociales.

Los misterios y transgresiones por parte de los Sussex continuaron. A medida que pasó el tiempo se supo que, soslayando otra tradición, ellos no revelarían el certificado de nacimiento de la criatura, que siempre ha sido público en el caso de los niños reales, lo cual permitiría conocer en qué hospital vino al mundo.

Al respecto, se especula que se trató del sofisticadísimo The Portland Hospital, donde nacieron las hijas de los duques de York, primas de Harry, y posaron artistas como Victoria Beckham y Liz Hurley. Allí, los costos básicos de un parto ascienden a 20.000 dólares y, como le dijo una clienta a The Telegraph: “Es tan lindo, lujoso y rico en comodidades, que lloré cuando me tuve que ir a casa”.

Esa misma tarde Harry habló con los reporteros. “Esta cosita es para morirse”, dijo, embargado por un visible alborozo que resumía el vuelco que ha dado la vida del otrora alocado príncipe, quien llegó a lamentar desesperado sus dificultades para encontrar el amor.

Archie será el nuevo influencer de la moda infantil y eso incrementará la economía del Reino Unido en 1300 millones de dólares.

A los dos días, el opulento salón St. George, del Castillo de Windsor fue escenario de una controlada rueda de prensa en la que se presentó en sociedad al octavo bisnieto de la reina Isabel y su esposo, el duque Felipe de Edimburgo, quienes apenas lo habían conocido minutos antes.

Meghan y Harry hablaron de lo fascinados que están con su bundle of joy (manojo de alegría), expresión inglesa para los recién nacidos. Ella contó que tiene un carácter muy dulce y apacible, antes de concluir: “Tengo los dos mejores hombres del mundo”.

Las fotografías de ese día dejaban ver la naricita del pequeño y sus pestañas asomando tímidamente, pero no develaban claramente el tono de su piel, el rasgo que ha generado más intriga. No hay que olvidar que se trata del primer miembro de la familia Windsor con sangre negra, herencia de su madre, y eso le da un lugar particular en la historia.

Los duques también esquivaron la vieja usanza al anunciar que Archie no llevará el título de cortesía de conde de Dumbarton, subsidiario del ducado de Sussex, a lo que se suma el hecho de que no será príncipe ni será llamado “Alteza Real”, por una norma de 1917 que limita estas designaciones. Así, mientras sea niño, se utilizará para él la forma arcaica Master (señorito), seguida de su nombre.