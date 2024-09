El emotivo mensaje del novio de Luisa Agudelo tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial Sub 20

En las horas de la tarde del domingo, 15 de septiembre, se llevó a cabo un importante partido en el que, Colombia se enfrentó en contra a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Sub 20 de la FIFA en el Estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali.

No obstante, según mencionan los expertos a través de las redes sociales, este habría sido uno de los partidos en el que las jugadoras mostraron un mejor desempeñó y manejo de la pelota. No obstante, en la fase de penales, atletas de Países Bajos le ganaron a la tricolor con un 3-0.

Luisa Agudelo no ‘soportó' la eliminación del Mundial Sub-20 Femenino; así reaccionó a la derrota por penales

Luisa Agudelo reaccionó ante la eliminación de Colombia en el Mundial Sub 20

No obstante, algunas horas después, la joven de 17 años se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y dejó un emotivo mensaje con el que le dio un cierre a la experiencia en la que se encaminó junto a sus compañeras.

“Ha sido duro asimilar las cosas, pero como siempre he dicho el tiempo de Dios es perfecto y solo el sabe porque quiso esto para nosotras. Solo queda agradecerle inmensamente a todas las personas que nos apoyaron, que estuvieron con nosotras y creyeron en todo momento”.

“Gracias a esas 20 jugadoras y cuerpo técnico que no se ahorraron ni una gota de sudor y lucharon hasta el final. Solo queda levantar cabeza, sacudirse y preparase para lo que viene. Esto no para aquí y sé que seguiremos luchando para algún día poder cumplir el sueño mundialista”.

El mensaje del novio de Luisa Agudelo tras su salida del Mundial Sub 20

“Esto no termina aquí mi amor, sé todo lo que diste y lo tanto que anhelabas este Mundial. Todos sabemos que no te ahorraste nada y dejaste todo por Colombia en cada partido. Qué orgulloso me siento de verte crecer día a día en tu profesión. ¡Eres gigante! Respeto y admiración total hacia ti”.