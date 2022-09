El impresionante cambio físico que ha tenido Yéferson Cossio desde que tenía 20 años

Yeferson Cossio, uno de los influencers colombianos más comentados en las redes sociales, actualmente se encuentra en Japón. Aunque no se sabe del todo si volverá al país que lo vio nacer, el antioqueño sigue llamando la atención de sus millones de seguidores con diferentes publicaciones que hace en las plataformas.

El hombre de 28 años y hermano de la también influenciadora Cintia Cossio ha comentado que se fue a Japón para encontrarse a sí mismo y vivir nuevas experiencias. Por ahora, ha mostrado parte de la cultura asiática y estuvo en un concierto. Sin embargo, como suelen hacerlo varias figuras públicas, desempolvó una fotografía de su pasado.

Con casi diez millones de seguidores en Instagram, el paisa hizo pública una foto que muestra el radical cambio físico que ha logrado obtener gracias al ejercicio y otros hábitos que han dado buenos resultados, en comparación al cuerpo que tenía hace un par de años.

Si bien es cierto que cada persona es libre de tener su cuerpo como lo desea, Cossio rememoró la época en la que tenía 20 años y detalló que estaba delgado. “Fue tan difícil ganar masa muscular. Yo era muy flaco. De verdad que si yo pude, cualquiera puede. Yo estaba parado en los huesos”, escribió el creador de contenido colombiano.

Como era de esperarse, la fotografía se replicó en los diferentes escenarios digitales y los cibernautas compartieron que “la trasformación” física de Yéferson ha sido “para bien”.

Sumado a esto, el influencer que está en Tokio compartió una fotografía en historias donde tenía 17 años y su cabello era una melena de tiro medio oscura, además su look estaba relacionado con la cultura de la música rock.

A continuación, la fotografía de los 20 y 17 años respectivamente, donde el reconocido antioqueño mostró su apariencia física:

El influencer a sus 20 y 17 años, respectivamente. Foto: Historias de Instagram. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

Se sinceró con sus seguidores

Muchos de los usuarios pensarán que al contar con dinero Cossio está feliz, pero antes de irse al país asiático él mencionó que no estaba del todo bien. Ahora, con un video en YouTube, el creador de contenido confesó que se encuentra buscando su tranquilidad y la manera de volverle a dar sentido a su vida.

En primera medida, el influencer abrió su corazón y detalló que lo que se ve en redes no siempre es lo que parece. “Una cosa es lo que se ve en las redes. No importa qué tanta ropa cara tenga, o qué tantos autos me compre o con cuántas mujeres me acueste, yo creo que eso no me va a llenar lo que estoy buscando, que ni siquiera sé qué estoy buscando”, dijo Cossio.

En esta oportunidad, sus palabras fueron difundidas al estar en una entrevista con Elo Podcast. Desde el estudio, el antioqueño explicó que no sabe qué es lo que le está pasando, pues, como lo ha mostrado en las plataformas, su vida económica es estable. Además, no se considera un hombre desagraciado y cuenta con un apoyo incondicional, por parte de sus familiares y amigos.

“No sé la verdad lo que quiero con mi vida. Yo no entiendo, se supone que lo tengo todo. Quizá el problema sea tenerlo todo que la vida sea así de aburrida, ¿no? Amor no me falta”, comentó el paisa, aunque cabe mencionar que hace unos meses terminó su relación de años con la también influencer Jenn Muriel.

Cossio se planteó una meta a dos años. Para 2024, él espera no dejarse cambiar por el dinero y la fama, además espera seguir haciendo “lo que lo deje dormir tranquilo”.

Y a sus millones de seguidores, que quieren ser como él o buscan trabajar en esta área digital, les dijo: “Si yo pude cualquiera puede. Aquí -redes sociales- no hay físico, no hay edades, no hay contenido, por eso hay para todos. Esto es de constancia y de suerte, pero no aspiren a tan poco en esta carrera”, concluyó.