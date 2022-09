Las frases más impactantes de Shakira sobre la situación que vivió con Piqué

La artista colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué anunciaron su separación el pasado mes de junio, luego de haber conformado durante varios años una de las parejas más populares en la farándula internacional.

En entrevista con la revista Elle, Shakira habló por primera vez sobre su separación con el futbolista y cómo ha afrontado el desamor. “Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal”, expresó la artista.

Durante la conversación, Shakira habló de música, su litigio con el fisco español y, por supuesto, abordó varios detalles de la situación que vivió con Piqué. Fue en el 2010 cuando la artista y el futbolista se conocieron en la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica, tiempo después, comenzó su relación y conformaron una familia.

Esta fue la primera vez que Shakira se refirió a los detalles de su experiencia con Piqué, profundizando no solo en lo que vino después de su ruptura, sino también en aquellos cambios que decidió hacer con su vida durante los más de diez años que estuvieron juntos.

La entrevista exclusiva con Elle dejó frases impactantes de parte de Shakira, las cuales le han dado la vuelta al mundo. Estas son algunas de ellas:

“Incluso había perdido la fe por un tiempo... comencé a pensar que no había Dios. Y de repente me encuentro con Gerard, y salió el sol”.

Así fue como Shakira describió el momento en que conoció a Gerard Piqué, durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Para la época, la artista alcanzó un éxito notable gracias a su interpretación de la popular canción Waka waka.

“Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”.

La fama no es sencilla, sobre todo para aquellas celebridades que se ven involucradas en algún tipo de escándalo. Shakira no ha estado exenta. La separación con Piqué y el pleito con el fisco español han hecho que los paparazzi no le den respiro.

“Es probablemente la etapa más oscura de mi vida”

Shakira hizo énfasis en la decepción que ha sentido de ver cómo “se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos”, haciendo referencia a la oleada de artículos que surgieron sobre la ruptura con Gerard Piqué. Un detalle que le ofendió aún más fue que todo ocurrió mientras su padre estaba en la UCI, “luchando en diferentes frentes”.

“El trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasiva para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo”

Más allá del interés de los medios por tratarse de figuras públicas, Shakira fue implacable con el trato que su familia ha recibido por parte de la prensa. Ni siquiera sus hijos, Milan y Sasha, se han salvado de los paparazzi. “Ellos no merecen sentirse observados cada segundo (...). Se merecen una vida normal”, puntualizó la barranquillera a la revista Elle.

Shakira y Piqué junto a sus hijos, Sasha y Milan. - Foto: Getty Images

“Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”

Antes del nacimiento de sus hijos Milan y Sasha, quienes hoy tienen 10 y 7 años, respectivamente, Shakira recordó que tenía una vida nómada, viajando por diferentes países en el marco de sus diversas actividades: conciertos, promoción, grabaciones, labores sociales, etc. Sin embargo, la vida en familia la motivó a ‘echar raíces’.

“Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos”

Shakira tomó una decisión importante. Eligió la familia. “Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha. Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar”, comentó la artista.

La misma Shakira calificó este hecho como un “acto de amor”, del cual no se arrepiente, ya que, gracias a él, sus hijos pudieron tener una mamá presente. “(...) Y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, resaltó la celebridad.