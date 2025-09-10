Suscribirse

El Niño Prodigio reveló el horóscopo del 10 de septiembre; signos que lidiarán con emociones y tomarán decisiones clave

El experto leyó sus cartas y soltó mensajes que irán de la mano de los signos durante esta jornada.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 1:25 p. m.
Niño Prodigio: los designios para la nueva jornada.
Niño Prodigio: los designios para la nueva jornada | Foto: Instagram @ninoprodigio

El 10 de septiembre de 2025, Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, volvió a generar interés entre sus seguidores con una publicación en su cuenta oficial de Instagram. En el video compartido, presentó una lectura enfocada en las energías predominantes de la jornada y en cómo estas podían influir en los signos zodiacales, según el elemento al que pertenecen.

Este método de interpretación no es casualidad, pues desde hace años, el experto decidió apartarse de la tradicional división astrológica por signo individual.

Niño Prodigio: vaticinios para los signos del zodiaco.
Niño Prodigio: vaticinios para los signos del zodiaco. | Foto: Instagram @ninoprodigio

En su lugar, adoptó una perspectiva más global, agrupando a los signos bajo los cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua. De esta manera, logra transmitir mensajes más completos y coherentes, resaltando los rasgos energéticos comunes que conectan a cada grupo con el universo.

Este nuevo mensaje viene cargado de sorpresas, desafíos y reflexiones personales, intentando que los signos den guía a su vida de una forma particular y específica.

Contexto: Horóscopo semanal del 8 al 12 de septiembre de 2025: giros en relaciones, sorpresas en el día a día y cambios fuertes

Horóscopo del 10 de septiembre de 2025

Aries, leo y sagitario

“Tu energía vital se intensifica y te anima a iniciar proyectos, viajar, competir o demostrar liderazgo. El desafío será canalizar la fuerza con inteligencia, evitando conflictos innecesarios”.

Tauro, virgo y capricornio

“El terreno práctico se activa con oportunidades de crecimiento en lo laboral, financiero y familiar. Aunque puedan surgir tensiones, la clave estará en mantener la calma y negociar con inteligencia”.

Géminis, libra y acuario

“La jornada trae un fuerte impulso de autoafirmación y necesidad de expresar tu autenticidad. Tu voz tendrá impacto, ya sea en lo social, en los vínculos o en debates intensos”.

Cáncer, escorpio y piscis

“Los asuntos emocionales y económicos cobran fuerza. Entre responsabilidades, enojos pendientes y noticias de prosperidad, la clave será mantener el equilibrio interno y confiar en tu intuición”.

Su estilo innovador, marcado por la búsqueda de una conexión más profunda entre los astros y la vida cotidiana, ha sido clave en la construcción de su trayectoria. Originario de la República Dominicana, El Niño Prodigio ha cimentado una carrera sólida dentro del mundo hispano, posicionándose como una de las voces más influyentes en el ámbito astrológico y en la orientación espiritual.

