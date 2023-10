El Padre ‘Chucho’ confesó que por poco deja el sacerdocio; ¿estaba enamorado?

Aunque el sacerdote no dijo quién era la mujer de la que se había enamorado, ni tampoco dio detalles de su nombre, sí se conoció que cuando él tomó la decisión de no seguir con su noviazgo para ella fue muy doloroso y por eso se fue del país.

Lo que ha dejado en claro es que le gustaría formar una familia, pero que debido a su decisión optó por ser muy cariñoso y complaciente con sus sobrinos. Tema que algunas personas han malinterpretado asegurando que el padre tiene hijos pero él mismo ha aclarado que no es así.

“A mí me ven con mi hermana y ella es mi amante. Si me ven con mi hermano es mi amante”, comentó, recordando con gracia lo que sus familiares escucharon sobre él en público.

“Dios me regaló a mí una princesa que es la hija de mi sobrina mayor. La nieta de mi hermano y mi cuñada. Es mi nietecita María José. Ella es la que alegra mi vida y me da la estabilidad de poder manejar todos esos sentimientos y no ser solo y amargado”, comentó.