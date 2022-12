El padre Chucho se refirió a la pederastia en la Iglesia Católica y contó que se había convertido en “abuelito”

El padre Cucho es uno de los sacerdotes más conocidos en Colombia y varias veces ha llamado la atención de los medios de comunicación. Justamente, en medio de una entrevista para el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, Jesús Hernán Orjuela brindó detalles de cómo llegó a convertirse en sacerdote e incluso mencionó que uno de sus deseos más profundos en la juventud era convertirse en papá.

El sacerdote creció en el barrio Santa Bárbara, en el norte de la capital del país., Su familia está compuesta por tres hermanos y nueve sobrinos a los que él llama cariñosamente hijos. De hecho, la hija de uno de ellos fue bautizada como si fuese su propia nieta.

“Como anhelaba tener hijos cuando mis hermanas estaban embarazadas y mi cuñada, cuando los niños nacían yo los cogía (gesto de abrazo). Mis sobrinos me llaman papá, me dicen papá, hola papá y hay personas que se quedan como confundidas cuando estoy en algún lugar”, contó Orjuela.

En medio de sus declaraciones, el padre aseguró que está en un proceso difícil, pero que espera lograr, y es volverse santo de los colombianos con el fin de poder acercar a otras personas a Cristo.

“Y tengo un sueño, un sueño que es un poquito complicado de cumplir: ser santo. Quiero ser ese hombre bueno y santo y si quiero ser santo es porque los que estén a mi lado, yo quiero que lleguen conmigo a donde Dios nos quiere llevar”, aseguró.

También se conoció durante el programa de televisión que en cada generación de su familia ha habido un sacerdote. Es por eso que su sueño de ser padre se vio troncado y él explicó el hecho que lo llevó a tomar tal decisión.

“Mi esposa hubiese sido mamá de muchos hijos. Yo me veía siendo papá y me soñaba sirviendo en una profesión. Alguna vez fueron unas monjitas a la casa y una de ellas, muy buena, dice: este no era el niño que ponía sus manitos así y mi mamá dijo sí. Yo llegaba del colegio y dice: ¿no le gustaría ser sacerdote? Entonces, yo por dentro decía no, pero tenía que responderle a la hermanita y le dije sí. Y cuando mi mamá escuchó ese sí, fuimos y me llevaron para el seminario”, relató el padre Chucho.

Padre Chucho - Foto: Cortesía Colprensa

Allí no le hicieron examen de admisión por ser sobrino de Monseñor Desiderio Orjuela.

Su carrera ha avanzado hasta tal punto que se ha convertido en un sacerdote especialista en exorcismos, por elección del Papa y el obispo, que consideraron que cumplía con las indicaciones del Código de Derecho Canónico.

“Yo soy el exorcista de la Diócesis, pero también desde hace un par de años, por la gracia de Dios, por la rosca del cielo, he sido también nombrado socio y miembro en esta asociación internacional”, aclaró.

Repudio al abuso sexual

En medio de la entrevista, el padre se refirió a los sacerdotes que han sido acusados de abusar sexualmente de menores de edad, hecho que repudia y que para su consideración debería ser castigado con la cadena perpetua.

“Es algo que no logro entender, como hombres se escondieron en Dios para hacerles daño a los niños. Ahí sí, perdónenme, pero me falta el brazo de misericordia, yo creo que la ley tiene que ser cadena perpetua”, aseguró el popular sacerdote.