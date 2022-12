Matías Mier reapareció con su nueva novia tras separación con Melissa Martínez

Uno de los temas más sonados de la farándula colombiana fue la separación de Melissa Martínez y Matías Mier. La presentadora de deportes y el futbolista conformaban una de las parejas más populares del país y través de sus redes sociales, compartían muchos de los momentos que vivían juntos, por lo que parecían muy estables.

Sin embargo, sus seguidores empezaron a notar que durante varios meses dejaron de publicar cosas juntos. Asimismo, se habían dejado de seguir en las diferentes plataformas sociales. Por tal motivo, surgió el rumor de que se estaban tomado un tiempo o terminado su relación.

Lo cierto es que durante varias semanas ninguno de los dos salió a decir algo al respecto; no obstante, después de leer todo lo que se decía sobre ellos, el uruguayo confirmó a través de un comunicado que su matrimonio con la soledeña había llegado a su final. Si bien no reveló los motivos de la separación, aseguró “haber tomado decisiones equivocadas y haber causado dolor a una mujer excepcional”.

Por su parte, la periodista deportiva no se ha referido a este tema públicamente y todo parece indicar que no lo hará, ya que mediante sus redes sociales ha demostrado que está muy enfocada en sus proyectos personales y laborales. Aunque, vale la pena mencionar, sí ha dejado en claro que en estos momentos está soltera.

Se cree que una de las razones por las cuales el matrimonio se terminó fue porque el futbolista le habría sido infiel a la mujer de 36 años. Según varios medios de comunicación, el hombre habría tenido un romance con Valentina Rendón, quien, presuntamente, trabaja en el área de comunicaciones de Independiente Santa Fe, exequipo del uruguayo.

De hecho, en Instagram se filtraron unas fotos en las que se veía a Matías Mier tomado de la mano con la mujer mencionada anteriormente, en lo que parecía una reunión de amigos. No obstante, ni él ni ella dijeron algo respecto a estas imágenes y su supuesta relación sentimental.

Ha pasado un largo tiempo desde esta polémica, pero en los últimos días se volvió a avivar, esto luego de que el portal FutbolRed divulgara que la joven y el deportista están juntos en un paradisíaco destino. A pesar de que no se ha publicado una foto en la que se vean juntos, ambos subieron contenido individualmente y se pudo evidenciar que estaban en una playa.

Adicionalmente, el medio deportivo estableció que: “se puede confirmar que están juntos por amigos del jugador y de la periodista”. Estas son las fotos que demostrarían que están los dos.

Video | Melissa Martínez releva que se irá del apartamento en donde vivió con Matías Mier

Recientemente, Melissa Martínez utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar una dinámica de preguntas y respuestas, donde resolvería varias inquietudes hechas por sus seguidores acerca de su vida privada.

“¿Te vas a mudar?”, escribió una persona en la casilla de preguntas.

La colombiana contó detalles sobre si piensa mudarse y en qué momento lo haría. Adicionalmente, reveló un dato importante si, quizá, hay alguna persona interesada en adquirir su apartamento en arriendo.

“Sí, pero no sé si en los días que quedan del mes o a principios del otro año. Estoy organizando tiempo. (...) Este apartamento que ustedes adoran, lo voy a alquilar amoblado; les avisaré después. Y nada, estoy sacando cuentas, números...cuál es la zona que más me gusta, qué inversión es más rentable, y todo lo que hay qué hacer”, dijo la comunicadora en un video que subió a las historias de su perfil.

En la misma dinámica, otro fan le preguntó: “Si pudieras cambiar algo de tu 2022, ¿Qué sería?”. Por lo que la comentarista deportiva agregó: “Dios quiso que así fuera mi año...¿Quién soy yo? ¿A son de qué? Lo que fue, fue; hasta donde llovió hubo barro; ni pa’ allá voy a mirar. No, lo que Dios quiso para mi año estuvo bien. Imagínate, este año fui al Mundial, estuve en final de Champions; este año lloré, reí, descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos, compartí muchísimo con mi familia también. No, no, no, este año no se borra nada. Cómo Dios lo quiso que fuera, es porque tenía que ser así”.