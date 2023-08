¿Exagerada? Esto fue lo que hizo Yina Calderón después de visitar al padre Chucho

La reconocida influenciadora Yina Calderón ha sido tema de conversación entre cientos de usuarios en las redes sociales por sus diferentes polémicas que ha protagonizado, entre las que se incluyen las peleas y los mensajes que le ha enviado a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, con quien sostiene una tensa relación en la que en diferentes ocasiones ambas mujeres se han intercambiado fuertes mensajes, sin embargo, en esta ocasión Yina Calderón ha llamado la atención de seguidores y usuarios curiosos luego de haber confesado haber vivido situaciones paranormales que no la estarían dejando vivir tranquila.

Por medio de las historias en su cuenta oficial de Instagram, en donde suma más de 450.000 seguidores, Yina compartió su relato y dio a conocer como fue su encuentro con el padre Chucho, para qué le realizará un exorcismo, no obstante, según Calderón, el sacerdote le habría asegurado que no era necesario esa intervención.

“Bebés, ¿Cómo me fue con el padre Chucho? Muy bien, me ha servido mucho de guía espiritual, ¿Me entienden? El man un bacán, un personaje. O sea, un señor que de verdad hablas con él y te genera tranquilidad, una chimb*”, agregó la influenciadora de 32 años.

Calderón continuó asegurando que “Yo fui a que me hiciera un exorcismo, pero cuál exorcismo ni qué hijue***, dijo: le voy a hacer un exorcismo a los que la critican, y ya, pero he estado mejor gracias a Dios. Ya la situación está mejorando todo, mi estado de ánimo ha ido cambiando, ya estamos súper ready”.

En el mismo clip, Calderón finalizó agregando que asistiría a una reunión que le iba a “cambiar la vida”, sin embargo, no reveló más detalles al respecto, por lo que sus seguidores están a la espera de nuevas novedades por parte de la reconocida mujer.

De acuerdo con Calderón todo comenzó hace unos años cuando empezó a sufrir de parálisis del sueño. Según Medlineplus, “es una afección en la cual usted no puede moverse ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar. Durante un episodio de parálisis del sueño usted está totalmente consciente de lo que está pasando”.

Yina aseguró en su entrevista con el programa de entretenimiento, que ella sabía que su mamá estaba despierta e intentaba llamarla, pero que no le salía la voz, ni podía moverse.

Calderón teme dormir. No quiere que este demonio la acose. | Foto: Facebook: Yina Calderón

La salud de Yina empezó a empeorar y es que no quería dormir, pues, no quería encontrarse con este ser en sus sueños. Por eso, desesperada por no poder descansar, les contó esta situación a sus seguidores y quien la ayudó a resolver sus inquietudes fue la modelo Natalia París.