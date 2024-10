El polémico comentario por el que Nicky Jam le retiró el apoyo a Donald Trump: “renuncio”

| Foto: Getty Images via AFP

Nicky Jam se manifestó sobre el polémico comentario del comediante

“Normalmente, yo no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras, específicamente en mis redes sociales (...) La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde vivimos muchos latinos, vivimos muchos latinos, me incluyo”, dijo en el video que recibió más de 120 mil interacciones.

Nicky Jam se hará a un lado en el mundo de la política

En medio del mismo video, el intérprete de Hasta el amanecer, El amante y Voy a beber afirmó que no está dispuesto a aceptar ninguna falta de respeto en contra de su país, ni las personas que hacen parte del mismo.

“Nunca en mi vida pensé que, un mes después, iba a venir un comediante a criticar a mi país y hablar mal de mi país y por ende, renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me echo a un lado a cualquier situación política, Puerto Rico se respeta, Nicky Jam”.

El puertorriqueño tomó la decisión de desactivar los comentarios. No obstante, los usuarios se manifestaron por medio de otras redes sociales, dejando algunas opiniones al respecto y generando debate acerca de la polémica situación generada por parte del comediante estadounidense.

“Por comentarios de terceros culpó a Trump, o sea no tiene criterio propio”, “Artistas y deportistas deben ser apolíticos públicamente”, “Pero, ¿qué tiene que ver la economía con un chiste barato de un humorista? No entiendo”, “Trump no dijo nada de eso, fue un humorista”, “Sobre política debería hablar, opinar y participar gente con conocimiento histórico y político. Sé que la constitución avala nuestra participación, pero son escasos los artistas consecuentes y con conciencia, sumándose a campañas”, y “ Jajaja desde que lo confundió con una mujer hermosa, debió retirar su apoyo porque además de Puerto Rico, uno mismo también merece respeto”, escribieron algunos usuarios del internet.