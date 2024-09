El Youtuber Paul Harrel anunció su propia muerte en un video: ¿Cuál fue su último mensaje?

‘Si me estás viendo, estoy muerto’ fueron las palabras de Paul Harell en el video

El YouTuber le contó a sus seguidores que había enterado de una noticia un poco no alentadora y es la formación de un cáncer de páncreas que pudieron detectar a tiempo. Sin embargo, en el video revela que el cáncer, al parecer, ya había avanzado mucho, noticia que reveló un poco desanimado.

Harell recuerda en un episodio en el que dijo que se había roto un hueso por una caída y mencionó que realmente fue porque el cáncer se había trasladado a los huesos, lo que no era muy positivo para su salud o años de vida “Los huesos solo se volvieron migajas, me fracturé y luego me caí”.