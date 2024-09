Sara Uribe expuso a la “envidiosa” que la acosa en redes sociales: “Resentida, necesita amor”

En la actualidad, es mucho el hate que se ve en las redes sociales, y las personas que son figuras públicas son las primeras en sentirlo, pues no siempre pueden mantener a sus seguidores contentos y tampoco, tener éxito sin unos cuantos detractores.

La ex protagonista de nuestra tele, Sara Uribe, reveló uno de sus mayores sueños; de qué se trata

Sara Uribe expone a mujer que la acosa y juzga en redes sociales

Algunos de los mensajes que la mujer le deja constantemente a Sara Uribe en Instagram respondiendo a sus historias son: “Ya estás vieja”; “No seas tan falsa y tan postiza para hablar que no te queda”; “Toda sencilla” ; “Hable normal, deje de ser tan postiza”, entre otros.

Sara Uribe advirtió de estafa que están haciendo con su nombre

“A todos mis contactos, están estafando con este número. Pilas que no soy yo, ese ya no es mi número de WhatsApp hace muchos años, así que cuidado. No entreguen dinero, ni den datos, cuidado”