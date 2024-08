La ex protagonista de nuestra tele, Sara Uribe, reveló uno de sus mayores sueños; de qué se trata

El lote aún esta en ceros y la casa que tienen no esta en las mejores condiciones y esa es la razón principal para remodelarla, por esta causa esta buscando ayuda con grandes empresarios o emprendedores que contribuyan a cumplir su sueño.

Además dijo: “ Este lugar tiene una casita, no está en las condiciones que quisiéramos. Esta casita la queremos reformar, queremos ponerle un buen baño, un patio, un techo chévere. Yo los quiero invitar, a los que tienen un emprendimiento o eres alguien que quiere crecer conmigo, tienes las puertas abiertas de mis redes para que trabajemos juntos”.

¿A qué se dedica en la actualidad Sara Uribe?

Sara actualmente no está vinculada a la televisión, desde su última aparición en las pantallas como concursante en Survivor, La Isla de los famosos del Canal RCN y como participante de La Vuelta al Mundo en 80 Risas del Canal Caracol Televisión. Su presencia en redes sociales le ha mantenido vigente en el ámbito del entretenimiento a nivel nacional e internacional.

“Estoy viva gracias a ti. Cuando mis fuerzas se agotaban, cuando yo de rodillas caía sin poder levantarme, yo que fuiste tú. Si fuiste tú quien me cargó, quién me salvó con sus manos (…) Mi vida solo te pertenece a ti y no le pertenece a nadie más”, empezó expresando Sara.