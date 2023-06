Elianis Garrido regresó a ‘Lo sé todo’; recibió preguntas inesperadas sobre supuesto embarazo y se sinceró

Elianis Garrido se ubicó como uno de los rostros más reconocidos de Lo sé todo, famoso programa del Canal 1, donde suele conectar con sus fieles seguidores durante todas las tardes. La barranquillera conquistó con su talento, su preparación y su estilo para compartir noticias, además de la química que generó con sus compañeros Mafe Romero y Ariel Osorio.

En las últimas semanas, la modelo estuvo ausente del set de grabación, debido a un viaje que realizó a Europa, donde disfrutó plenamente de los paisajes y lugares de distintas ciudades. Su recorrido permitió que los fanáticos apreciaran lo feliz y emocionada que estaba, protagonizando algunos contenidos que le tomaba su pareja.

No obstante, recientemente, Elianis Garrido regresó a Lo sé todo, donde plasmó la alegría que sentía de retomar sus actividades, dando unas breves palabras sobre lo recargada que estaba con su realidad y su parte personal. Ariel Osorio le dio la bienvenida y reflejó las emociones que llegaban a él tras ver a la ex Protagonista de Nuestra Tele 2012.

“¿Con quién estoy bailando, adivinen?”, preguntó el presentador, mientras bailaba con una mujer dándole la espalda a la cámara.

“¡Volvió, volvió ella! La India Catalina, en vivo, en ‘Lo sé todo’. Pensé que te habías quedado en Europa”, agregó, soltando un cruce de palabras entre ambos.

A pesar de unas bromas en las que se mencionó que “no querían que volviera” la presentadora, Elianis Garrido comentó lo emocionada que se encontraba, puntualizando que eran unas vacaciones que aplazaron hace un año por diversos motivos.

“Qué bendición poder volver. Volvimos superrecargados, después de estas vacaciones cortitas, que las tenía aplazadas hace un año”, dijo la barranquillera.

Como era de esperarse, las preguntas comenzaron a fluir en el programa, intentando averiguar detalles del viaje que se dio la exprotagonista. Ariel Osorio indagó si estas vacaciones eran por un tema sentimental, llevando a su colega a soltar una confeisón: “¿Eran la luna de miel?”.

“Sí, literalmente. Porque me casé y no he parado de trabajar”, respondió la colombiana.

En el formato surgió una pregunta bastante incómoda, relacionada directamente con su relación y sus proyectos de convertirse en mamá. Una persona de la producción, según reseñó Pulzo, dijo en voz alta que si se trataba de un embarazo o planes a futuro.

“¿Hay huesitos o no hay huesitos?”, se escuchó, a lo que la presentadora respondió: “No, compadre”.

Ariel Osorio interrogó: “¿No sabemos todavía?”, a lo que Elianis Garrido mencionó que con su pareja aún no estaban en ese escenario y sus “cambios” físicos eran por todo lo que comieron en el viaje.

“No, hubo bastante comida, hay que bajar esos kilos”, concluyó.

Las vacaciones que se dio Elianis Garrido junto a su esposo

Elianis Garrido decidió hacer las maletas junto a su esposo, Álvaro Navarro, y embarcarse en un avión hacia el viejo continente, donde tendrían un espacio para disfrutar durante varios días. En su estancia por Europa, los dos colombianos se divirtieron en España como cualquier otro turista, impregnando el verano europeo con el sabor característico de Barranquilla.

Una prueba de ello fue el reciente video que la celebridad compartió en su cuenta de Instagram, donde se le ve bailando champeta y gozando con el clima que estaba arrancando en esta zona del mundo.

Pero Elianis y su esposo no han estado solos en España. La presentadora y su cónyuge se encontraron con el youtuber Fausto Murillo Gamboa, quien hace ya vario tiempo está radicado en Barcelona y no solo le ha servido de guía turística a su amiga barranquillera, también le sacó un tiempo de su apretada agenda para llevársela a hacer ejercicio “como Dios manda”.

Han sido varias las fotografías que la presentadora ha compartido con sus seguidores en redes sociales. Entre ellas está su paso por el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, en Barcelona.

Por todo lo alto: las fotos del viaje de Elianis Garrido por Europa y que confirman que no está sola - Foto: Instagram: @elianisgarrido

Asimismo, Elianis Garrido ha estado por otros países durante las vacaciones de verano en Europa. Cuenta de ello son las imágenes que compartió de su paso por Italia y la Fontana di Trevi.

“Dos días no me alcanzaron, ¡necesito volver! Es majestuosa, imponente…cada detalle”, escribió en su publicación.

“Una segunda vista de Roma y un poco del Vaticano. En la 4,5 y 6 (foto) está mi lugar favorito por mucho. No imaginan las esculturas, las pinturas tan absurdamente hermosas de este lugar... Hablando de Arte, las Iglesias católicas de Roma y el Vaticano son un punto obligado para ver, por la influencia de cientos de artistas durante siglos, absurdamente bellas”, escribió.