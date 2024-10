Ella es la nueva presentadora de ‘MasterChef Celebrity Al Rojo Vivo’: ¿y Claudia Bahamón?

Claudia Bahamón no se quedó callada ante nueva modalidad incorporada en ‘MasterChef’: “solo deben cocinar”

Contexto: Claudia Bahamón no se quedó callada ante nueva modalidad incorporada en ‘MasterChef’: “solo deben cocinar”

Este nuevo formato se estrenará el próximo miércoles 23 de octubre a través de la página oficial del canal, el cual no se verá por la televisión, sino solamente vía streaming por la página. Adicionalmente, solo se presentará los días miércoles.

“¡No tengo nada contra Franco, pero tenían mejores opciones, ejemplo Liz Pereira, Frank Hassan!”, “Eso va a estar buenísimo “, “Omg! No cocinarán, pero si muchas risas darán …”, “Nooo, pero porque no por votaciones hubiesen elegido a los participantes hay un par que nooo”, “Cansados de decirles que la gente quiere un máster chef con personas del común….. No más celebridades por favoooor”, “Me encanta, te ves ESPECTACULAR Zahi” y “Excelente!”, son algunas de las reacciones de los internautas tras conocer el anuncio.