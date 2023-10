Esta es la artista que destronó a Bad Bunny como el cantante más escuchado de Spotify

En el décimo mes del año, la famosa intérprete de Bad Blood y You belong with me reúne más de 21.6 millones de reproducciones, superando los 18.5 millones que obtuvo ‘El Conejo Malo’ en el año 2022. Esto pudo ocurrir debido a la esperada gira de conciertos que Swift ha realizado en los últimos meses en Estados Unidos y varios países de norte y sur América.

Adicionalmente, este show está siendo presentado en varias salas de cine de los países a los que no llegó la gira, pues debido a la gran producción con la que contaron los espectáculos, los venues disponibles en algunas regiones de Norteamérica, no contaban con el espacio y la capacidad tecnológica necesarios para llevarlos a cabo.

¿Bad Bunny atacó a J Balvin en su último álbum?

En la canción Thunder and Lighting, se puede escuchar al cantante puertorriqueño mencionando:“Ustedes me han visto con los mismos mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, haciendo referencia al intérprete de No me conoce, Mi gente y Loco contigo.