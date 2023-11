Eugenio Derbez: el popular humorista mexicano conversó con SEMANA; revela cómo luchó contra la timidez y sus coqueteos con la política

Junto a una montaña de basura, de la que viven las familias de los alumnos de la institución educativa José Urbina López, que conocen como ‘la Escuela del Castigo’, Sergio consigue desarrollar un particular método que transforma la vida de todos esos chicos, a quienes les enseña que no existen sueños pequeños. Todo es posible: incluso llegar a la Luna.

Confiesa que durante el primer mes de grabaciones de Radical estuvo “muy deprimido. Siempre en las grabaciones de mis otras películas me la pasaba riendo. Pero en Radical grabamos en un basurero, todos los días tenía escenas fuertes, diálogos duros, debía ir a lugares oscuros, se filmaba en circunstancias muy duras, en medio de tantas carencias. Yo grabé durante dos meses, pero lo difícil realmente era comprender que esa es la realidad diaria de miles de personas. Eso me deprimió. Me gustó el resultado y todo lo que ha pasado con esta película, pero no el proceso”, asegura el actor de 62 años.