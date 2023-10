Le dan palo a Eugenio Derbez por decir qué jóvenes preguntan por su salario al trabajar para él: “Qué ego y vanidad”

Eugenio Derbez se caracteriza por ser un reconocido actor y comediante mexicano, ya que ha participado en producciones como ‘No se aceptan devoluciones’, ‘De viaje con los Derbez’, ‘Geotormenta’, ‘L Familia P. Luche’, ‘Hermanos y detectives’, ‘Vecinos’, ‘La fea más bella’ y más.

A lo largo de su carrera artística también se ha destacado por ser un actor de doblaje en películas como Angry Birds 2: la película, La vida secreta de tus mascotas 2, El Grinch, How to be a latin lover, Shrek para siempre, Un chihuahua en Beverly Hills, Mulán 2, Dr. Dolittle, Dr. Dolittle 2, 102 dálmatas, entre otras.

Eugenio Derbez, actor mexicano | Foto: Getty Images

Si bien Eugenio Derbez ha resaltado por su carisma y talento por sus seguidores, recientemente en redes sociales se revivió un momento que no lo deja muy bien parado con sus mismos fanáticos.

En el año 2018, el actor mexicano le concedió una entrevista a Adela Micha para el portal financiero Bloomberg, la cual se volvió viral por un comentario que Derbez hizo con respecto al trabajo de jóvenes que se desempeñan como community manager o que se dedican a posicionar perfiles en redes sociales.

Durante esta conversación, el actor de No se aceptan devoluciones se mostró muy molesto cuando una persona que quiere trabajar con él solo le pregunta sobre el salario que podría obtener por sus servicios.

“Le hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. (Y responden) Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar? No lo puedo creer, me enoja”.

Ante esta situación, la periodista se mostró muy condescendiente con el mexicano y le halló razón a todo lo que él expuso, por lo que le sumó más leña al fuego cuando comentó que cualquier persona que lograra trabajar con Eugenio Derbez debería sentirse afortunado, por lo que no le debería preocupar la cantidad de dinero que podría llegar a recibir. “¡Voy a trabajar con Eugenio Derbez, aunque no me paguen! Caray!, fue lo que dijo Adela Micha.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARZO 27: Eugenio Derbez en la 94th Edición de los premios Óscar (Photo by David Livingston/Getty Images) | Foto: Getty Images

Sin embargo, fue el mismo Eugenio Derbez quien en el año 2018 publicó en su entonces cuenta de Twitter la entrevista completa, diciendo que las personas deberían verla completa para entender bien y no sacar de contexto la respuesta, que según él, fue lo que pasó.

En el momento de observar la totalidad de la charla se puede ver como la pregunta inicial era si él creía que los jóvenes ahora viven en función del dinero, por lo que el actor mexicano respondió: “Es otro mundo totalmente opuesto, a mí me habla alguien para un trabajo y puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas para poder decir: ‘Te cobro tanto’, pero, no es lo primero en lo que piensas”.

Derbez en su momento comentó que critica esta actitud porque algunos jóvenes únicamente piensan en cobrar antes de brindar un servicio profesional, y además ponen condiciones a la hora de trabajar y que él con su experiencia nunca hace eso: “Te piden dinero por adelantado y quieren que se los pagues ya”.

