“Exigimos respeto”: Los Inquietos del Vallenato rompen su silencio sobre la condena a Nelson Velásquez

López no descartó, sin embargo, que Velásquez pueda hacer parte de nuevo de la agrupación en un futuro. “Todo es posible en la vida, todo es posible, aquí nada se puede desechar. Nelson es un gran artista, Los Inquietos es una marca muy reconocida... todo en la vida se puede, no descartamos ninguna. No descartamos nada; es más, yo me reuní con él hace 8 meses y le dije que lo importante es que ya no se equivocara más y que siga y haga su carrera. Pero reitero, yo como propietario de esta marca estoy abierto a cualquier acuerdo que lleguemos”, dijo en declaraciones al periódico El Colombiano.