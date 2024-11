Expresentadora de CM& dejó la televisión y le dio cambio a su vida; se fue a vivir al campo: “Le pedí mucho a Dios”

“No quería mucho, pero siempre he sido muy limitada a confiar en el flujo de la vida, en cómo se vayan presentando las cosas y no me resisto. Así que fui a una entrevista, a una prueba, a mi primer contacto con un noticiero y la verdad me sentí muy bien, muy cómoda. Yo creo que mi formación como actriz me permitió también acoplarme o adaptarme al ejercicio de presentación de noticias muy fácilmente... Ahí empiezo mi carrera como presentadora y muy sorpresivamente empiezan también a fluir otras oportunidades”, agregó.

“Ya era algo que venía pensando. Creía que ya era un momento de empezar a vivir más en concordancia con lo que con lo que me apasiona de otra manera, no solamente profesionalmente en los medios, sino también con el bienestar. Creé la Academia del Bienestar Online. Es un espacio muy gratificante porque más allá de que haya personas inscritas en las clases y en los cursos, la gratificación de saber que estoy contribuyendo, de una manera positiva en la vida de alguien, no tiene ningún precio. Eso no se mide con ningún cheque ni con absolutamente nada.... Yo le pedí a Dios que me guiara y que me ayudara porque no tenía un plan”, comentó al medio.