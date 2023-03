Falleció Tom Sizemore, recordado por su papel en ‘Rescatando al soldado Ryan’

El actor estadounidense Tom Sizemore falleció este viernes 3 de marzo en horas de la tarde debido a una complicación en su salud por un aneurisma cerebral que lo llevó a varios días de hospitalización, desde el 19 de febrero, y al que finalmente no logró ganarle la batalla.

El actor Tom Sizemore llega al estreno de "The Expendables 3" el 11 de agosto de 2014, en Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) - Foto: AP

Desde su entrada al hospital los médicos sostuvieron que su esperanza de vida era poca y por medio de un comunicado dieron parte de salud de Tom, “Hoy, los médicos informaron a su familia que no hay más esperanza y recomendaron terminar con su vida. La familia ahora está evaluando la decisión y el miércoles se emitirá una nueva declaración”, se dijo en su momento.

Fue Charle Lago, el representante del actor, quien había pedido respeto por el momento que estaban viviendo cercanos a Sizemore, “estamos pidiendo privacidad para su familia durante este momento difícil y ellos desean agradecer a todos por los cientos de mensajes de apoyo y oraciones que se han recibido. Este ha sido un momento complicado para ellos”.

Finalmente, se conoció el deceso del actor de 61 años, que participó en múltiples producciones de la industria del cine como Point Break, Natural Born Killers, Strange Days, True Romance y Pearl Harbor. Cabe recordar que fue muy reconocido por interpretar a Mike Horvath en la película sobre la Segunda Guerra Mundial Rescatando al soldado Ryan.

El actor Tom Sizemore en su papel en la película Rescatando al soldado Ryan. - Foto: Getty Images / CBS Photo Archive

En 1998 esa película fue lanzada al público y muchos recuerdan que compartió set con Tom Hanks, quien interpretó al capitán John H. Miller. Además de otras celebridades como Matt Damon, Vin Diesel, Barry Pepper, Edward Burns, entre otros.

Tom Sizemore fue nominado a un Globo de Oro en 2000 a la Mejor Actuación de Actor en una Miniserie o Película para Televisión por su papel en Protección de Testigos. Más recientemente, había aparecido en episodios de las series de televisión Twin Peaks o Cobra Kai.

Sizemore luchó durante mucho tiempo contra la adicción a las drogas y a lo largo de su carrera se enfrentó a una letanía de problemas legales. Fue condenado en 2003 por cargos de violencia doméstica tras una acusación de agresión presentada por su antigua prometida, Heidi Fleiss.

Esta es una de las últimas apariciones de Tom Sizemore en público. Fue en la premier mundial de la película Night of the Tommyknockers en noviembre de 2022. - Foto: Getty Images / Gonzalo Marroquín

Confirman la muerte de uno de los reconocidos actores de “Terminator”

Earl Boen fue reconocido por su papel del Dr. Peter Silberman en las primeras tres entregas de Terminator, protagonizadas por Arnold Schwarzenegger, pero hace unos días se conoció la noticia de su fallecimiento, a los 81 años, en Hawái.

El medio TMZ informó que su deceso se dio en el mes de enero, pero que no se había hecho público por petición de la familia, ya que el actor estuvo luchando por varios años contra un cáncer de pulmón que ya estaba en etapa 4.

Murió reconocido actor de Terminator - Foto: Tomado de @heartgodmedia

El personaje que interpretó Boen era un psicólogo criminal contratado para interrogar a Kyle Reese; también hizo algunas apariciones Terminator: Dark Fate de 2019. Cabe recordar que él estuvo en muchos más proyectos de cine y televisión como 9 to 5, Living in Peril, The prince, Sioux city, Alien nation, Stewardess school, Walk like a man.

En la pantalla chica participó en Mama’s family y, como invitado, en Hawaii five-O, Wonder woman, King’s Crossing, Fantasy island, The wonder years y Seinfield.

Luego de retirarse del cine y la actuación, quiso seguir trabajando con su voz y por ello hacía doblajes para diferentes proyectos como Cliffordm, the big red dog, SpiderMan: The animated series, Kim possible y The fantastic voyages of sinbad the sailor.