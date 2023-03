La prensa española dice estar hastiada de las recientes canciones de la colombiana, dedicadas a su ruptura con Piqué. Dan ganas de decirle: venga, cariño, ¿no eres una loba? Pues actúa como una loba y aúlla a la luna, no al petardo de tu exmarido”.

España ataca a Shakira: “Está obsesionada y no quiere pasar la página”

“A mí me da mucha pena que esa artista estupenda siga centrando todo su trabajo y su creatividad en su exmarido. La historia de la música popular está llena de canciones de despecho amoroso, cosa por otro lado bastante normal; en el escozor de la herida uno se calienta y pierde los papeles, lo comprendo, es humano. Venga, vale, un tema de venganza en plena pelea, e incluso, apurando muchísimo, hasta dos. Pero, por todos los santos, es que esta canción de Shakira ya es la tercera con la que atiza a Piqué, y el paso del tiempo no solo no merma su rencor, sino que va subiendo el voltaje de la inquina”.

Quien lo dice –o lo escribe, mejor– es Rosa Montero, una laureada periodista y escritora española, columnista del diario El País. Pese a su admiración por la barranquillera, arranca su columna Aullar a la luna disculpándose con los lectores: “Ya sé que estáis hartos del tema. Yo también lo estoy”.

Montero no es, sin embargo, la única en España que siente hastío ante la repercusión mediática de la separación entre Shakira y Gerard Piqué en ese país y, encima, la resonancia de los más recientes éxitos musicales de la colombiana, cuyas letras están inspiradas en el desamor y la traición que vivió con su expareja.

Shakira partiría con sus hijos, Sasha y Milan, para radicarse definitivamente en la ciudad de Miami este 1 de abril a fin de aprovechar las vacaciones que por esos días tienen los alumnos en Estados Unidos. - Foto: afp

Porque para muchos en España, tal como dice Montero, Shakira “está interpretando a la perfección el triste y tópico papel de mujer despechada, con rabiosos ataques a la rival incluidos”.

En ello se muestra de acuerdo Saúl Ortiz, del portal 20minutos y reportero del programa Cuatro al día, quien, después de observar la reciente entrevista de la artista con la cadena de noticias mexicana NMás, aseguró que Shakira no ha podido superar que “Piqué esté feliz con su nueva pareja sentimental”.

Los dardos de Ortiz van también dirigidos contra la reciente colaboración de la colombiana con su compatriota Karol G, TQG, que se convirtió en todo un fenómeno musical y superó rápidamente los 200 millones de reproducciones en YouTube pocas horas después de su lanzamiento. La convierte en una de las canciones más escuchadas en la historia de esa plataforma.

En opinión de Ortiz, esta nueva canción y las anteriores –Te felicito, Monotonía y Sessions #53– muestran que Shakira está “obsesionada” con el exfutbolista: “No quiere pasar la página, pues el despecho le está saliendo bastante lucrativo”.

“Qué obsesión, madre mía. La entrevista de Shakira, nuevamente con mensajes contra Piqué y Clara, incluso hablando del sufrimiento de sus hijos”, criticó Ortiz.

Y añadió: “Ese es el reflejo de su verdadera situación actual: ni ha superado la ruptura ni parece que le interese hacerlo”. En los programas de entretenimiento de la televisión española es donde más se han ensañado con la intérprete de Monotonía.

Shakira lanzó con Karol G la canción TQG, otra más dedicada al desamor y a Piqué, lo que desató la ira de importantes periodistas en España. / YouTube captura de pantalla - Foto: YouTube captura de pantalla

Kiko Matamoros, presentador del programa Sálvame, de la cadena Telecinco, no se ahorró veneno contra la colombiana y tampoco palabras para defender abiertamente a Piqué y Clara Chía Martí. “Es que (Shakira) está obsesionada. Creo que se lo inventa absolutamente, estamos viendo a un tipo (Piqué) que no ha entrado en guerra, a pesar de todas las provocaciones que le ha hecho. Es un hombre que ha rehecho su vida, está con su pareja, está con sus hijos. Esta es una reventada que está sacando espuma por la boca todo el día”, precisó.

Patricia Pardo, de El programa de Ana Rosa, uno de los espacios de su tipo con más audiencia en España, calificó a la barranquillera de cruel al seguirle lanzando dardos venenosos a Clara Chía Martí. “Se está quedando a gusto. Esta vez quizá con Clara Chía no ha sido cruel, sino lo siguiente a cruel. Porque ahora da a entender que Piqué quiere volver con ella y que le manda mensajes”, señaló la presentadora, asegurando que se trata de “fantasías” de la colombiana, no de “la realidad”.

La entrevista de Shakira, nuevamente con mensajes para Piqué y para Clara (incluso hablando del sufrimiento de sus hijos), es el reflejo de su verdadera situación actual: ni ha superado la ruptura ni parece que le interese hacerlo 🤑 — Saúl Ortiz (@saulortizs) February 28, 2023

Asimismo, agregó que cuatro producciones musicales sobre su ruptura con el catalán y el tema de infidelidad que hubo entre los dos eran suficientes y sobraban. Y exigió respeto para la nueva pareja del exjugador del Barcelona FC.“¿De verdad creéis que Shakira ha olvidado a Piqué? Si se lo hubiera olvidado, no estaría haciendo esto. ¿Pero no creéis que con cuatro canciones iguales ya sobra? Dudo tanto que Piqué quiera volver con Shakira. ¿Qué pinta esa señorita en la boca de Shakira desde la tercera canción? Yo el juego lo entiendo, el negocio y lo mediático, y nosotros estamos encantados analizando, pero insisto: a Clara déjala a un lado”.

Tal como ya lo han manifestado abiertamente los padres de Piqué, en el sentido de que se dé cuanto antes la partida de la colombiana de su casa en Barcelona, todo indica que no son pocos los españoles con ese mismo deseo. Y parece que se cumplirá pronto.

Según lo revelaron esta semana en Mamarazzis, pódcast de El Periódico de Cataluña, todo indica que la colombiana partirá de España para radicarse definitivamente en Miami el primero de abril.

Tal como ya lo han manifestado abiertamente los padres de Piqué, en el sentido de que se dé cuanto antes la partida de la colombiana de su casa en Barcelona, todo indica que no son pocos los españoles con ese mismo deseo. - Foto: Instagram

El viaje lo tenía previsto para comienzos de este año, pero se vio obligada a aplazarlo debido al delicado estado de salud de su padre, de 93 años, William Mebarak.

Según información de Laura Fa y Lorena Vázquez, recogida a partir de fuentes del entorno cercano de la artista colombiana, la cantante planea trasladarse a la ciudad estadounidense en esa fecha para aprovechar las vacaciones escolares que tienen durante esos días los alumnos en Estados Unidos, denominadas spring break. Así, los dos hijos que tiene con Gerard Piqué, Milan y Sasha, se podrían incorporar ya a su nuevo colegio sin mayores inconvenientes. En todo caso, la mudanza dependería de cómo evoluciona el estado de salud del padre.

De esta forma, se cerraría definitivamente un largo capítulo en su historia personal, tras 12 años de relación con el otrora astro del equipo culé. De paso, se alejaría de la prensa española, que no le pierde los pasos y no ha ahorrado críticas en los últimos días. Como la de Montero, quizá la más mordaz de todas: “Apena y abochorna el papelón que está haciendo. Dan ganas de decirle: venga, cariño, ¿no eres una loba? Pues actúa como una loba y aúlla a la luna, no al petardo de tu exmarido”.