Fan de Liam Payne, en medio del llanto, reveló que habló con el cantante antes de su muerte: “Fui la última persona”

La noticia de la muerte del cantante y compositor británico Liam Payne, exmiembro de la reconocida banda One Direction, el pasado miércoles, 16 de octubre, en Buenos Aires, Argentina, conmocionó a todo el mundo, en especial a sus allegados y sobre todo a sus fanáticos.

Según se dio a conocer, el artista inglés cayó desde el tercer piso de un conocido hotel situado en la zona de Palermo, en donde se escuchó un fuerte golpe que alarmó a todos los presentes en el lugar. Aunque al inicio no se tenían detalles, las autoridades se encargaron de revelar el fatal destino que tuvo.

El director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de Buenos Aires, Alberto Crescenti, ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión TeleNoticias que los servicios de emergencias tardaron menos de diez minutos en llegar al lugar de los hechos después de recibir un aviso pasadas las 17.00 horas (hora local) y que no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Liam Payne murió el pasado 16 de octubre de 2024. | Foto: GC Images

“Un equipo del SAME comprobó el fallecimiento de este hombre. (…) Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída. Tuvimos que constatar el fallecimiento”, ha señalado, confirmando que el artista habría caído desde el tercer piso - donde estaría su habitación - al patio interno del hotel en el que se encontraba, CasaSur Palermo, en el centro de la ciudad.

Payne, de 31 años, se encontraba en Argentina desde hace varios días con su novia desde 2022, la modelo británica Kate Cassidy, con la que disfrutaba de unas vacaciones en la capital del país tras haber asistido al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires.

Fan de Liam Payne habló del momento que compartió con él antes de morir

En X, antes conocido como Twitter, se volvió viral el video de una de las fanáticas argentinas de Liam Payne, llamada Carola Gauna, en el que habló de su encuentro con el británico y cómo se sintió al tenerlo cerca. La mujer publicó la foto que se logró tomar junto a él, exaltando que todo había pasado horas antes de que ocurriera dicha tragedia.

“Hago este video con el corazón roto. No puedo creerlo, en 40 minutos me mandaron dos mil mensajes”, arrancó diciendo en las imágenes, las cuales plasmaron lo mal que se sentía con la noticia.

Además, dejó en evidencia la actitud en la que Payne estaba junto a ella, mencionando que no estaba en sus cinco sentidos: “Estaba borracho y drogado […] Me parecía que estaba medio en joda, pero fui la última persona con la que habló. Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes […] No me escriban, no me llamen. Estoy con el corazón roto”, dijo.

El dolor en la fanática fue tanto que se tomó sus redes sociales para pedirles a sus seguidores que respeten su dolor y no le escriban, que tuvieran respeto por ella: “Tengan decencia y no me hablen”, aseguró, con la voz quebrada.

ay no chicas se me parte el alma esta chica estuvo unaa horas antes con el y dice que estaba muy drogado y borracho :( pic.twitter.com/WdeFnFsgHy — colo (@hrryppers) October 17, 2024

De igual manera, Carola reveló que había un detalle que no había dicho públicamente, el cual se enfocaba en la sonrisa que le dio el exintegrante de One Direction, mientras le cantaba de una forma significativa.