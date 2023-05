Fast X abrió la puerta a más películas de la saga de Rápidos y Furiosos

“The Fast & the Furious” lleva 22 años cautivando a sus seguidores.

El pasado 17 de mayo fue estrenada oficialmente la décima entrega de Rápidos y furiosos cuya duración es de 2 horas 21 min y varias son las novedades que se presentan en la nueva saga como, por ejemplo, la aparición de un villano interpretado por Jason Momoa cuya meta es muy clara y es ¿para qué matar a Toretto cuando puedo torturarlo con lo que más le importa?

En otras palabras, la historia de la cinta se centrará en una nueva amenaza a la familia de Dom, cuya persecución inicia en Roma y después se traslada a Río de Janeiro.

‘Rápidos y Furiosos X’ fue dirigida por Louis Leterrier. - Foto: WireImage

Así las cosas, la sinopsis oficial reza: “A lo largo de muchas misiones y contra cualquier adversidad, Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia han sido más inteligentes, más astutos y más rápidos que todos los enemigos que se cruzan en su camino. Ahora, se enfrentan al oponente más letal al que se han enfrentado jamás: Una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado y que está alimentada por una sed de venganza, determinada a destruir a esta familia y destruirlo todo y a todos lo que Dom ama, para siempre”.

De hecho, el escritor y director de cine Wanggo Gallaga, dijo en la revista digital Click the City que esta parte de la película ofrece toneladas de acción, locas persecuciones y un montón de explosiones. Además, que el elenco es “lo suficientemente vibrante” e integra varios ganadores del Óscar.

Ahora bien, es importante señalar que la historia no se cerró y tal como ya lo había dicho Vin Diesel durante la CinemaCon 2023, según Enter, habrá más secuelas que probablemente lleguen a las salas de cine en 2025.

Entre tanto, es importante señalar que las primeras impresiones del público han sido divididas, pues para unos fue absurda y para otros fue “lo suficientemente buena”.

Entre tanto, el crítico Jake Cole, dijo a la revista británica Little White Lies que Rápidos y furiosos 10 emerge como la mejor película de Leterrier, si no también como una de las entradas más divertidas de toda la serie.

Según Vin Diesel, se harán dos entregas más para concluir la historia de esta familia. - Foto: Getty Images for Universal Pictu

A su vez, Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, agregó: “Lo que salva a ‘Fast X’ es que es tan consciente de su propio absurdo que se convierte en una entretenida parodia de sí mismo”. No obstante, Deadline salvó al largometraje indicando: “Con su suministro aparentemente inagotable de acción locamente divertida, este gran espectáculo de alto octanaje intenta, y no pocas veces lo logra, eliminar cualquier resistencia con sus inyecciones desarmantes, escandalosas y autoconscientes de campamento a menudo hilarante”.

Sobre la misma línea, Susan Kamyab, periodista freelance de espectáculos, dijo para la AWFJ que esta fue una de las peores películas de la saga. “Creo que todos esperamos que las películas sean tontas y ellos siempre han sido conscientes de lo ridículos que pueden ser con sus acrobacias imposibles. Pero, lamentablemente, Rápidos y furiosos 10 sólo demuestra que la franquicia se está quedando sin combustible”, comentó.

Datos curiosos de ‘Rápidos y Furiosos 10′

La película fue dirigida por el francés Louis Leterrier, conocido por participar en el mismo cargo en cintas como El Transportador, Los Ilusionistas y otras más.

Además, hay que señalar que Rápidos y Furiosos 10 es la cuarta película más cara de la historia tras Avengers: Endgame ($400 millones de dólares), Piratas del Caribe 4 ($379 millones de dólares) y Avengers: Age of Ultron ($365 millones de dólares), de acuerdo a las cifras del portal especializado The Numbers.

El regreso de la saga Rápido y Furioso siempre generó expectativa en los seguidores. - Foto: Getty Images for Universal Pictu

Cabe mencionar que Rápidos y Furiosos 10 se dividirá en tres partes, lo que confirma que faltan dos películas más para que la saga llegue a su final. Por lo pronto, la primera fracción se encuentra disponible a partir del 17 de mayo en los cines de Cine Colombia, Royal Films, Cinépolis, Cinemark y Cineland en el territorio nacional.