“Fui chef, barman”: el actor de ‘Ana de Nadie’ que hasta vendió abrazos antes de ser famoso

El joven actor bogotano Carlos Báez, quien muchos televidentes consideran en redes sociales que es una promesa para la televisión colombiana y que además hace parte del elenco de la exitosa novela Ana de Nadie, de RCN Televisión, antes de lograr el reconocimiento y alcanzar la fama tuvo que pasar por diferentes trabajos.

En una entrevista concedida a la FM, el actor bogotano reveló que se ha caracterizado por su disciplina y constancia para perseguir sus sueños. Inicialmente, cuando terminó el colegio decidió inscribirse a una universidad para estudiar derecho, pese a que en algún momento deseó ser jugador profesional de fútbol.

Mientras ejercía su carrera de Derecho, Carlos Báez cumplía con trabajos diarios para el pago de la matrícula universitaria. A su vez, tomó la decisión de inscribirse a un grupo de teatro de la Universidad Libre y “matricularse en Artes Escénicas”.

El actor hizo múltiples trabajos antes de ser famoso. - Foto: Instagram: @carlosbaezcarvajal

De hecho, en una oportunidad, el famoso recuerda un trabajo en el que le pagaron por dar abrazos: “Me contrataban para distintas cosas y una vez una empresa necesitaba recolectar 1.000 abrazos, entonces yo llamaba la gente para abrazarla, eso fue en un centro comercial… terminaba uno trabajando en cosas que ni idea, pero lo hice. Fui chef, barman, en fin”, señaló, en medio de una entrevista, reseñada por la FM.

Fue víctima de robo

A través de Instagram, Báez contó lo que experimentó en medio de un robo en una zona concurrida al norte de la capital; de hecho, por suerte, no resultó herido, pero sí dio detalles de la que sería una nueva modalidad que los delincuentes están poniendo en práctica para engañar a los ciudadanos.

“Me robaron el celular en la calle 85 con 14, acá en Bogotá”, precisó el exparticipante de la competencia culinaria MasterChef Celebrity y, actualmente, parte del elenco de la telenovela Ana de nadie, del Canal RCN, la cual es transmitida en el horario estelar nocturno.

Para Muchos es la joven promesa de la TV. - Foto: Instagram: @carlosbaezcarvajal

De acuerdo con las declaraciones del actor, quien comparte set con la reconocida exreina de belleza Paola Turbay y el experimentado Jorge Enrique Abello, mientras estuvo transitando en la zona norte de la capital: “Se me acercó un man con unos papeles y empezó a hacer sonidos, luego fui a ver y me había sacado el celular”, rememoró.

Pese a que, de inmediato, Báez notó que su teléfono celular ya no estaba, su reacción pudo haber resultado en un desenlace más grave, ya que el también influenciador en las plataformas digitales reveló que, tras del hecho, fue amenazado al momento en el que le pidió al malhechor su dispositivo móvil.

“Me devolví, le pedí el celular y el man que no, que no lo tenía”, relató Carlos Báez. Y agregó: “Después de un rato sacó un cuchillo y me amenazó”.

Este tipo de robos son comunes en la capital del país; inclusive, hay casos en los que se registran muertos por el simple hecho de que un ciudadano, en todo su derecho, pide que le devuelvan sus pertenencias.

Al actor Carlos Báez, a quien vemos actualmente en #AnaDeNadie le robaron el celular con esta extraña modalidad.



Te ha pasado algo similar?👇🏼 pic.twitter.com/ksu7EFQxXH — Revista Activa (@revista_activa) April 4, 2023

Aunque el joven actor trató de volver a tener el celular en sus manos, decidió prescindir y preservar su vida. “Pues nada, lléveselo, qué más puede hacer uno”, expresó, con resignación, el multifacético artista en las redes sociales.

En adición, Báez señaló que la situación no se agravó porque estuvo acompañado de algunos amigos, pero quiso hacer la denuncia en los escenarios digitales para que los ciudadanos estén alerta y “no les pase” lo mismo que a él.

Elogios por su papel en ‘Ana de Nadie’

En Ana de nadie, Báez le da vida a Pedro, el hijo del medio de Horacio Valenzuela (Jorge Enrique Abello) y Ana (Paola Turbay).

Carlos Báez en escena con Jorge Enrique Abello en 'Ana de Nadie'. Foto del Canal RCN. - Foto: RCN Televisión

A través de Instagram, el joven artista suele subir una que otra publicación de su participación en la telenovela. Entre las más recientes, se encuentra una escena que interpretó con Abello y recibió cientos de halagos de los internautas.

“Carlitos, ¡qué buena escena! ¡Me encantó! Felicitaciones”, escribió la actriz barranquillera Carmen Villalobos.

Por otro lado, algunos usuarios consignaron en Instagram: “Pedro me enamora 😍 así es que debe de ser, a defender la familia”; “Brutal ese Pedro, que hermoso como defiende a su madre”; “Que capitulo tan bueno, todos los involucrados realizan una actuación brutal porque mueven fibras”; “Te odié en La nieta elegida, pero acá te amo”; “Eres un crack @carlosbaezcarvajal de los mejores actores del país. Felicidades”; “Magistral y un derroche de talento”; “Excelente actuación 👏 fuerte, pero son casos de la vida real”, son varios de los puntos de vista que se pueden leer en la popular plataforma social.