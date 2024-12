Hace algunas semanas, Shakira emocionó a sus fans al revelar por medio de sus redes sociales que estaría regalando uno de sus lujosos vehículos. Esta noticia causó tendencia a nivel mundial, pues el Lamborghini Urus S está avaluado en un valor aproximado de $250 mil dólares, cifra que supera la suma de $1.760 millones de pesos colombianos.

Para esto, las personas interesadas en participar del sorteo tuvieron que publicar un video en sus redes sociales, en el que, a través de la creatividad y el ingenio, mostraran el amor que sienten por la artista y la forma en la que los ha inspirado a lo largo de su carrera.

La cantante barranquillera anunció el ganador de su lujoso Lamborghini Urus S. | Foto: Instagram @shakira

Después de varias horas en las que Shakira y su equipo de trabajo visualizaron los miles de videos de los concursantes, se seleccionaron seis finalistas, los cuales se enfrentaron a una fase de votación por parte del público a través de internet y el resultado de la misma se dio a conocer en las horas de la mañana del viernes, 6 de diciembre, en medio de la transmisión de Despierta América, uno de los programas de entretenimiento y variedades más importantes de Estados Unidos.

“Bueno, el día ha llegado, finalmente se ha decidido quién se va a llevar mi carro y me hace muy feliz poder otorgárselo a alguien como un tributo a su creatividad y su ingenio, así que muchísimas gracias a todos por enviarnos sus videos, los hemos visto muchas veces, ha sido muy difícil seleccionar a los finalistas. Finalmente, ustedes han decidido quién es el ganador, así que bueno, no lo voy a dilatar más, el ganador de mi carrito es Michael Mejía”, mencionó Shakira por medio de un video.

¿Quién es Michael Mejía?

El entrevista con SEMANA, Michael Mejía, el ganador del Lamborghini Urus S de Shakira reveló cuál fue el proceso de creación para el video que enamoró en redes sociales y le dio la oportunidad de ser el ganador oficial de la dinámica de la cantante colombiana.

“Soy un artista que se desempeña en diferentes campos, hago desde dirección de arte hasta videografía, fotografía, pintura sobre lienzo, me conocen principalmente por hacer bodypainting, que son pinturas corporales, porque estuve en un reality que se llama Skin Wars, en español, Guerra de pieles”, indicó el hombre.

Michael Mejía fue seleccionado como el ganador del concurso de Shakira tras la fase de votación del público. | Foto: Instagram @michaelmejiaart

Cabe señalar que este contenido fue transmitido a través de distintas plataformas de streaming como Netflix, E Entertainment, Hulu, Pluto TV y muchos otros, lo que le permitió obtener cierto reconocimiento en la industria del arte, para posteriormente adentrarse en la técnica de los retratos y el arte digital.

¿Por qué decidió participar en el concurso?

Michael afirmó que, aunque en un primer momento no tuvo mucho interés en hacer parte del sorteo del carro de Shakira, su perspectiva cambió al ver los videos que estaban publicando los otros fanáticos, pues se dio cuenta de que, si hacía el esfuerzo por llevar su arte a otro nivel y compartirlo por medio de sus redes, podría convertirse en el ganador del reto.

“Un día me dio por ver que estaban haciendo los otros participantes del concurso y miré y miré y me di cuenta de que no había mucha competencia, que todos los videos eran muy genéricos, todos estaban bailando, tenían pelucas y muchas cosas, pero había pocos que eran realmente creativos y me di cuenta de que, como un artista visionario, tenía una oportunidad muy grande de ganar y me puse a trabajar con toda la energía”.

El Lamborghini Urus S supera el valor de $250.000 dólares. | Foto: Captura de pantalla YouTube vieo ofcicial Shakira

Resaltó que, con el paso de los días, la fe de poder ser el escogido por el público se iba haciendo más grande, ya que era consciente del alto nivel que tuvo su trabajo, ya que este superó sus propias expectativas.

“Durante todo el tiempo, yo sabía que iba a ganar este concurso, la única cosa que yo pensaba era que si había otro artista muy teso, esa iba a ser la competencia, pero cuando vi los finalistas, los videos eran muy buenos, pero no eran como al nivel del trabajo que yo hice, porque tomó mucho tiempo, mucho trabajo, mucha energía, mucha dedicación, había mucha atención al detalle”.

¿Cómo fue el proceso para hacer el video?

Pese a que contaba con muy poco tiempo, Michael Mejía se puso manos a la obra y con base en todo su conocimiento en el mundo del arte y la implementación de las nuevas tecnologías, logró obtener el resultado que fue aplaudido por Shakira.

“Todo lo que está en el video lo hice solo, excepto bailar en la plaza, eso lo hicieron mi mamá, mis amigas y la señora que vendía los pandeyucas, pero desde la dirección artística, el storyboard, la videografía, grabación, edición, actuación, dibujo, animación de los dibujos, los efectos visuales, son míos (...) todo salió de la mente creativa de Michael Mejía”.

♬ original sound - Shakira @michaelmejiaart Vamos por ese carrrroo00!!! Help me tag @Shakira so she can see my video! @Shakira ♥ Going for the win! Reaching for the stars with hard work and determination • Love you Shaki #elcarrodeshakira

Por otro lado, reveló cuánto tiempo se tardó en completar el material audiovisual y cuáles fueron algunos de los sacrificios a los que se tuvo que someter para terminarlo a tiempo.

“Masomenos fueron seis días sin dormir, con poca comida, fue mucha energía, le puse todo mi amor a este proyecto y la verdad es que fue reconocida como debió haber sido, estoy muy contento”.

Sin embargo, según indica, las horas invertidas valieron la pena, pues hasta ahora, no puede creer lo que le sucedió, ya que muy pronto será el nuevo propietario oficial del Lamborghini de la intérprete de Whenever Wherever, TQG y Copa vacía.

A Michael Mejía le tomó 6 días de trabajo realizar el video con el que se ganó el carro de Shakira. | Foto: Instagram @michaelmejiaart

“Yo todavía no puedo creer esto, para mí es un sueño, yo no sé qué está pasando. Me crecieron las redes sociales como con 20 mil seguidores nuevos, la gente me está apoyando con mucho amor y todas las personas aprecian el arte, pero lo más importante para mí fue que Shakira le dio valor a mi trabajo, al arte, a un artista que se dedica a hacer algo bello”.

Añadió: “Ella está celebrando el arte, está celebrando el amor de una relación de una madre a un hijo. Por medio de esta selección del ganador, ella está apoyando la comunidad LGTBIQ, está apoyando a la comunidad latina, a los artistas y está cambiando al mundo porque está mostrando que las artistas y las personas gays también pueden salir adelante en el mundo”.

¿Shakira le entregará el vehículo personalmente?

Mejía le reveló a este medio de comunicación que por el momento, no tiene conocimiento de cómo será la forma de entrega, pues está a la espera del siguiente paso a seguir, el cual será indicado por el grupo de Shakira. No obstante, espera poder verla en persona y agradecerle por la gran oportunidad.

Shakira entregará su Lamborghini Urus a joven con ascendencia colombiana tras ser el ganador con artístico video. | Foto: Captura de pantalla @Shakira/Instagram

“Todavía estamos en proceso de hablar del contrato para saber cuando es. No sabe si ella va a estar, yo creo que sí, y si está yo no sé, eso va a ser extraordinario. Yo no me imagino conocer a una mujer que ha salido adelante y que ha sacado a la comunidad colombiana y latina al nivel en el que está ella, eso sería un sueño”.

Finalmente, confesó que aún no tiene licencia para conducir. Sin embargo, está ansioso de poder aprender para recorrer las calles de Estados Unidos e incluso, invitar a algunos de los fans de Shakira a vivir la experiencia de estar dentro del vehículo.