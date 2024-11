Gerard Piqué y Clara Chía estarían celebrando su aniversario por todo lo alto

| Foto: Europa Press via Getty Images

Clara Chía y Gerard Piqué llegando a una de las presentaciones de la Kings League. | Foto: Europa Press via Getty Images

Incluso, varios internautas especulan que este viaje romántico a Mónaco podría tratarse de la celebración del aniversario de su noviazgo. Sin embargo, la pareja no ha confirmado nada de esto. Así mismo, algunos internautas comentan en redes sociales que este tipo de viajes lujosos podrían indicar que la relación va muy en serio y que podría haber una boda muy pronto.

“Yo siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y, en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender; pero al final la verdad, o lo que pasa, o lo que sucede, muchas veces no está contado de la manera en que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”, señaló en la charla con el formato internacional.