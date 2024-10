¿Greeicy rechazó a Shakira? La cantante destapó lo que pasó con la invitación para participar en ‘Soltera’

La cantante colombiana Shakira estrenó su más reciente canción llamada ‘Soltera ’ , en la cual hace alusión a lo bien que se siente en este momento de su vida al disfrutar de la soltería, de no tener ninguna relación amorosa, pese a que se le ha involucrado con hombres como Lewis Hamilton, Lucien Laviscount e incluso el actor Tom Cruise, luego de su polémica separación con Gerard Piqué.

¿Qué pasó entre Greeicy y Shakira?

“Cuando me invitaron yo dije: ‘No, no puedo ir porque ando con el gordo [su hijo Kai], y bueno, estoy aquí como con él’”, dijo Greeicy. Sin embargo, aseguró que terminó aceptando luego de que la convencieran, pero fue con su hijo.

Aunque la caleña iba muy motivada y emocionada por el encuentro, su hijo Kai no tuvo la mejor actitud y eso la hizo pasar momentos graciosos, pero a la vez incómodos.

“Le dio como un momento de ‘mamá, mamá, mamá', entonces quería que yo estuviera con él y me pasé como entre compartiendo con ellas y con Kai. Fue muy chistoso, pero fui feliz”, añadió.

No siendo suficiente, el relacionado con su hijo no fue el único momento complejo que vivió la cantante caleña, pues aseguró que su emoción por juntarse con Shakira, quien reveló las fechas y precios de su concierto en Colombia , era bastante grande y casi la cohibe de ir al encuentro.

“Los que me conocen saben lo fan que yo soy de esta mujer, y se pueden imaginar lo que me tocó actuar para parecer normal. Lo logré, yo actué muy normal, o sea, yo estaba tranquilísima, supernormal aquí con Shakira. O sea, ¿cuándo en mi vida yo me imaginé eso?”, mencionó Greeicy.