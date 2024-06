Gregorio Pernía defendió a su esposa y se lanzó en críticas por las relaciones modernas

Gregorio Pernía es uno de los actores más reconocidos en Colombia por su talento y su gran carisma, lo que lo ha llevado a ganar el cariño de muchos televidentes en el país. Su talento como actor se ha podido apreciar en producciones como Hasta que la plata nos separe, La hija del mariachi, El final del paraíso, Sin senos no hay paraíso, Las detectives y el victor, Corazón valiente, y más.

Gregorio Pernía habla de las nuevas relaciones y las críticas a su esposa

“Viendo la situación como está hoy en día, en redes, con la familia y con el amor. Entonces, hay cantantes que están pasando un cable y la mujer los acompaña en ese proceso de crecimiento, entonces la reventó del estadio y la mujer que tiene ya no le sirve” , dijo Gregorio dejando ver que algunos hombres abandonan a la mujer que los acompañó en los peores momentos por una que creen que merece su nueva versión.

Gregorio Pernía aprovechó para enviar un mensaje de amor tanto a sus seguidores como a su esposa y a sus hijos: “Esto es para dejarle un mensaje a la esposa y madre de mis hijos, la edad llega, nos salen arrugas, pero, pues uno lo que tiene es amor , no se puede depender del físico. Construimos cosas juntos, ella puede estar tranquila, no importa que pasen los años, siempre hay algo más importante”, dijo .

En el video publicado por Pernía en su cuenta oficial de Instagram se puede apreciar cómo se encuentran compartiendo un momento en la playa y ella le dice que no grabe porque está recién levantada y no está arreglada, sin embargo, Pernia le asegura que no le importa y que le muestre su cara, pues él la ama siempre de todas las maneras posibles que existan.