Es cierto. Tiene fama de ser bastante sensible con esos sonidos que rompen su cotidianidad . Lo acepta. “Soy obsesivo con los ruidos y en radio me parece que uno debe ofrecer un producto auditivo trabajado. Claro, se cometen errores, pero hay que tratar de evitar los baches, los golpes al micrófono, todo eso”.

El Gabriel al que se refiere es Gabriel de las Casas, el comunicador que, después de cinco años, ocupará su lugar en la cabina a partir del 8 de junio, cuando Gómez se ponga al frente de 6 a.m. Hoy por hoy, el espacio más tradicional de la radio informativa en Colombia. Es quizás el mayor reto que ha enfrentado a lo largo de una carrera profesional con la que no soñó.

“Como periodista me he vuelto pesimista, porque en esta profesión hay que ser realista... Y la realidad es cruel”.

Asegura que es bueno siendo él. “Y ser uno mismo no es tan fácil como parece en un mundo en el que hay que ser muchas cosas que uno no es” . Ese podría ser el secreto de su “éxito” y la razón por la cual logró salir airoso tras ocupar el cargo que dejó vacante Hernán Peláez como director de La Luciérnaga.

Reconoce que, aunque es de buen humor, en el fondo es un hombre serio. “Sobre todo con mi trabajo. Soy estricto, tampoco es que sea un cascarrabias insoportable que se la pasa tirando cosas, para nada. Cuando me equivoco, pido disculpas y a mí las calenturas se me pasan en dos minutos. Pero sí, tengo una estructura psicorrígida que, a veces, se me sale”.

Foto: No aceptó ser el director de Noticias Caracol, en televisión, entre otras cosas, porque tendría menos tiempo para dedicarle a su esposa, Ligeia, y a sus hijos, Gustavo y Francisco.

“Nunca pensé en ser periodista, yo de verdad creí que iba a ser abogado (estudió Derecho en la Javeriana). De hecho, a mí me gusta mucho el Derecho, y la parte teórica es muy linda, pero cuando llegué a los procesales me di cuenta de que realmente no iba a ser abogado”. No tenía muy claro qué iba a ser, hasta que su amor por Los Beatles le sirvió para publicar su primera columna musical en Cromos, el 30 de abril de 1990.

Esto se lo debe en parte a un disco del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band que le regalaron a su hermana y que ella decidió heredarle. También le ayudó su amigo Luis Miguel Olivar, hoy mánager de Andrés Cepeda, quien lo animó a crear un libro con las letras, en inglés y en español, de 211 canciones del cuarteto de Liverpool.

Hoy se prepara para cambiar de nuevo su rutina. Pasar de levantarse a las 5:30, a estar en pie a las 3:30 de la mañana “para empezar a pensar a las 4:00”. Dejar de desayunar con sus hijos que hoy tienen 11 y 14 años, para recibirlos del colegio en las tardes. Y olvidarse de sus esporádicas salidas nocturnas para estar en cama antes de las 10:00 de la noche... “Yo me adapto fácil”.

Durante meses escuchó el rumor de que podría ser el sucesor de Darío Arizmendi, pero no fue algo que le quitara el sueño. “Hubiera podido quedarme en La Luciérnaga unos años más”, asegura.

Hoy tiene clara la responsabilidad que implica sentarse, de nuevo, en la silla de uno de los íconos del periodismo colombiano. “Yo sé que Darío quería que yo fuera el director y sé que está feliz. Pero, de nuevo, no pretendo ser la segunda parte de Darío Arizmendi”.

–¿Marvel o DC??–DC.?

–¿Lennon o McCartney??–“McJohn”.?

–¿Kirk o Picard? ?–Star Trek.?

–¿Lynda Carter o Gal Gadot??

–... Siguiente pregunta.

