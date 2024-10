Hijo de la Gorda Fabiola reveló en SEMANA detalles inéditos del libro que está escribiendo sobre la humorista

El pasado jueves, 19 de septiembre, los colombianos quedaron sorprendidos al enterarse del fallecimiento de Fabiola Posada, mejor conocida en el mundo del humor como la Gorda Fabiola, pues durante varias décadas alegró a los televidentes por medio de sus chistes y rutinas en Sábados felices.

La noticia enlutó a millones de personas que seguían su carrera, que se sentían motivados por su trabajo y que a lo largo del tiempo se encariñaron con ella debido a su forma de ser. Sin embargo, los más afectados han sido sus familiares, especialmente su hijos, ya que estuvieron acompañados por ella a lo largo de las distintas etapas de su vida.

Fabiola Posada falleció a causa de una infección que invadió su cuerpo el pasado 19 de septiembre. | Foto: Juan Carlos Sierra

Pese a que Juan Valencia Posada, uno de los hijos de la Gorda Fabiola, suele mantener su vida privada y alejada de los medios de comunicación, habló con SEMANA y reveló detalles del duelo que está atravesando.

Hijo de la Gorda Fabiola está escribiendo un libro sobre la artista

El hombre, que actualmente es publicista y director general de estrategia en una importante agencia de comunicaciones, reveló que tras la muerte de su madre se ha dedicado a escribir para poder llevar un manejo adecuado de la tristeza y los sentimientos nostálgicos.

“Mi terapia en estos últimos días ha sido escribir y recordar (...) Cuando empecé a escribir quise hacerlo con base en todos los recuerdos que tengo con mi mamá, pero no es una biografía o detalles de su vida, sino sobre la relación que yo tuve con ella”.

Además, indicó que luego de analizar todo el panorama y la forma en la que los colombianos tomaron la noticia de la muerte de su mamá, se dio cuenta de lo importante que era para el país y para las personas que estuvieron apoyándola a lo largo de los años.

“Después de que pasa todo esto, me doy cuenta de algo de lo que no era consciente y es que ella era una leyenda vestida de mamá. Yo siempre la vi como una mamá normal y después de la muerte empiezo a asimilar muchos mensajes que yo no sentía. Nunca dimensioné la cantidad de amor que le tenía Colombia, y que más allá que por su carrera artística, ella se ganó eso por ser una persona maravillosa”, indicó.

El hijo de la Gorda Fabiola está escribiendo un libro en medio del duelo. | Foto: Instagram @juanvalenciaposada

¿De qué se trata el libro que está escribiendo Juan Valencia?

Aunque muchos podrían llegar a pensar que el publicista está trabajando en una biografía sobre su mamá, la realidad es que Juan Valencia tiene un propósito mucho más profundo con el que espera cambiar la vida de las personas que puedan llegar a leerlo y conectar con las ideas y pensamientos que le inculcó su mamá desde sus primeros años de infancia.

“El libro se trata de las 19 lecciones que ella nos dejó y que nos pueden servir para construir una marca personal, para tener una vida con un propósito, para mejorar la autoestima, identificar prioridades y mucho conocimiento que ella me dejó a mí y que yo les quiero transmitir a todas las personas a las que pueda llegar a ayudar”.

No obstante, mencionó que no ha sido un proceso fácil, pues aunque tiene claras muchas ideas que quiere expresar, también se ha encontrado con la tristeza y la nostalgia de no poder compartir más tiempos de aprendizaje al lado de su madre.

“Este libro lo he estado escribiendo para mí, ha sido mi terapia, yo no tengo una editorial, no he contactado ninguna editorial, no me han contactado tampoco. Es un proceso y ese ha sido el mío, refugiarme en las letras y recordar”.

Juan Valencia reveló que está escribiendo un libro con las enseñanzas que le dejó su mamá. | Foto: Instagram @juanvalenciaposada

¿El hijo de la Gorda Fabiola piensa publicar el libro que está escribiendo?

Si bien este texto es muy importante en el proceso de duelo y está interesado en compartir con los fanáticos de su mamá, algunas de las enseñanzas más grandes que le dejó a lo largo de su vida, indicó que no tiene interés de obtener ningún tipo de ingresos por medio del mismo.

“Sí me gustaría aclarar que no tengo ningún interés económico detrás del libro porque yo tengo mi carrera, tengo una empresa aparte y tengo mis negocios, pero sí yo puedo ayudar a contribuir a la vida a alguien más a partir de la relación que tuve con mi mamá, estaría absolutamente honrado. Si yo puedo ayudar a transformar la vida de una persona, para mí sería el privilegio más grande”.

No obstante, no descarta la idea de hacer realidad su sueño y dar a conocer todo el conocimiento que le brindó su mamá.

“Me interesaría más el trasfondo que tiene el libro porque es algo que le puede llegar a interesar a cualquier persona porque me parecen muy importantes todas las lecciones que ella me dejó para mi vida profesional (...) Si publicarlo puede servir para inspirar a otras personas a llevar una mejor vida, sí lo haría”.

El hijo de la Gorda Fabiola abrió su corazón y reveló cómo ha atravesado el duelo tras la muerte de la humorista. | Foto: Instagram @juanvalenciaposada

Para finalizar, quiso resaltar la importancia de la labor que tuvo su madre a la hora de compartir y conectar con las personas que disfrutaban de su talento.