Polilla volvió a visitar lugares que compartió con la Gorda Fabiola, en vida: “es como echar alcohol en una herida”

“Pero me he dado cuenta de que hablar de ello también te conecta con tu interior y va desprendiendo aflicción, vas logrando una paz muy grande cada vez que la memoria invade tu espacio y por eso lo hago reitero, y he llegado a recordarte con una sonrisa y hasta con una carajada con nuestra familia, amigos y compañeros a través de un chiste o una anécdota hilarante, porque eso representabas, risas y felicidad; cada día me siento más agradecido con Dios porque nos cruzó en esta vida, y agradecido contigo porque aunque ya no estés me has enseñado los últimos días tantas cosas, y sobre todo he aprendido a valorar lo que antes pasaba desapercibido. Gracias infinitas, mi amor”.