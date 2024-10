La millonada que perdería Ciro Quiñonez por pelea con Giovanny Ayala; puñetazo le saldría caro

Ciro Quiñones podría recibir dura sanción económica por pelea con Giovanny Ayala

El equipo legal que contrató el cantante cucuteño aseguró en los últimos días que la problemática generada entre los dos artistas podría volverse intensa en los próximos días . De hecho, mencionaron que es probable que exista una contrademanda si no es posible llegar a un acuerdo entre ambos.

Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez se pronunciaron por su pelea en centro comercial

A través de sus redes sociales, Giovanny Ayala expuso el polémico momento y aprovechó para dejar unas palabras en las que el cucuteño no sale bien parado, pues el llanero asegura que él ha sido una de las personas que más ha ayudado a Quiñonez a crecer en la industria y ahora es agredido por la misma persona a la que ayudó.

“Quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñonez y sus acompañantes me agredieron físicamente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía nadie”.