Gente

Horóscopo del Niño Prodigio para este hoy jueves, 5 de febrero

Cerca del cierre de la primera semana del segundo mes del año, el astrólogo entregó palabras contundentes.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de febrero de 2026, 1:03 p. m.
Niño Prodigio lanzó el horóscopo diario para todos los signos.
Niño Prodigio lanzó el horóscopo diario para todos los signos. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Febrero de 2026 arrancó con una dinámica acelerada y cargada de energía, llevando a los doce signos del zodiaco a tomar decisiones importantes y a abrirse a escenarios aún por explorar. En este contexto, la astrología vuelve a ganar protagonismo entre quienes la utilizan como una herramienta para interpretar señales y orientar distintos aspectos de su vida.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

En medio de este escenario, El Niño Prodigio se mantiene como una de las voces espirituales más influyentes entre el público de habla hispana. Su manera directa, empática y sensible de comunicar le ha permitido fortalecer un lazo cercano con miles de seguidores, que encuentran en sus mensajes una guía para afrontar los retos diarios.

Siguiendo su línea habitual, el astrólogo dominicano dio a conocer un nuevo contenido a través de sus redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram. Allí presentó sus predicciones correspondientes al jueves 5 de febrero de 2026, fecha que, de acuerdo con su interpretación, marca el inicio de un periodo determinante del año, caracterizado por cambios profundos, señales simbólicas y grandes expectativas.

Horóscopo del 5 de febrero de 2026

Aries, Leo y Sagitario

“Las conexiones e invitaciones activan tu vida social y emocional, trayendo miradas y oportunidades que te hacen sentir vivo. Si te abres un poco más, podrás disfrutar encuentros que te sorprenden”.

Gente

Los números de la suerte que atraerán la fortuna hoy jueves, 5 de febrero, según Walter Mercado

Gente

A Valentina Taguado la acusan de falta de “humildad” por sus trabajos y da fuerte respuesta: “La vida es muy corta para aguantar”

Gente

Johanna Fadul tomó radical decisión tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ por comentario racista

Gente

Horóscopo de los 12 signos de este jueves 5 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Desconcierto en el Desafío Siglo XXI por movimiento en pleno juego; decisión sería crucial

Gente

Estos son los 10 participantes que están en riesgo de eliminación en ‘La casa de los famosos’; así quedó la placa de nominados

Gente

Lina Tejeiro se reencontrará con un exnovio en MasterChef 2026: El pasado “tormentoso” que comparte junto a otro actor

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 4 de febrero

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy martes, 3 de febrero

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 30 de enero

Tauro, Virgo y Capricornio

“Las metas laborales y económicas toman forma y te impulsan a demostrar de lo que eres capaz, con resultados concretos y mejoras materiales. Si eres constante, tu crecimiento será más rápido”.

Géminis, Libra y Acuario

Te sentirás más visible, con ganas de mostrar lo que sientes y conquistar lo que deseas. Entre coqueteos, curiosidad y ganas de explorar, la vida te invita a jugar, expresarte y ser más auténtico”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

Tus emociones se profundizan cuando eliges cuidar, reparar o unirte con quienes te importan. Al compartir lo que sientes, la vida te responde con complicidad y una sensación de renovación interna”.

Tras agrupar los signos por elementos, sus palabras fueron certeras y funcionaron como una guía para aquellos que buscan en él una idea a futuro. Varios agradecieron esta publicación, reafirmando que tomarían el mensaje para sus realidades.

Más de Gente

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Los números de la suerte que atraerán la fortuna hoy jueves, 5 de febrero, según Walter Mercado

Valentina Taguado respondió a quienes le dicen que ha perdido la humildad.

A Valentina Taguado la acusan de falta de “humildad” por sus trabajos y da fuerte respuesta: “La vida es muy corta para aguantar”

Johanna Fadul

Johanna Fadul tomó radical decisión tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ por comentario racista

Niño Prodigio lanzó el horóscopo diario para todos los signos.

Horóscopo del Niño Prodigio para este hoy jueves, 5 de febrero

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo de los 12 signos de este jueves 5 de febrero, según Nana Calistar

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Desconcierto en el Desafío Siglo XXI por movimiento en pleno juego; decisión sería crucial

La casa de los famosos 3: noche de eliminación.

Estos son los 10 participantes que están en riesgo de eliminación en ‘La casa de los famosos’; así quedó la placa de nominados

El exnovio con el que Lina Tejeiro tuvo un noviazgo "tormentoso" se une a MasterChef.

Lina Tejeiro se reencontrará con un exnovio en MasterChef 2026: El pasado “tormentoso” que comparte junto a otro actor

Luisito Comunica visitó el Mercado de Bazurto en Cartagena y reveló cuánto pagó por su almuerzo

Luisito Comunica en Cartagena: el precio del plato que pagó el ‘influencer’ en su visita a Colombia

Samuel Morales, cantante colombiano.

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, se pronunció tras ofensivas palabras que soltó antes de un concierto: “Me molesté”

Noticias Destacadas