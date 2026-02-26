Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 26 de febrero

El vidente compartió lo que vendría para los signos en este cierre de mes.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de febrero de 2026, 7:54 a. m.
Niño Prodigio: vaticinios para finales de septiembre.
Niño Prodigio: vaticinios para finales de septiembre. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

A través de sus redes sociales, en especial Instagram, el Niño Prodigio dio a conocer recientemente su análisis energético para el 26 de febrero de 2026. De acuerdo con el astrólogo, esta fecha se presenta como un momento determinante dentro del mes, cargado de señales claras y movimientos astrales que impulsan transformaciones de fondo.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Según su lectura, la energía del día favorece la toma de decisiones importantes y motiva a dar cierre a ciclos que ya cumplieron su función, abriendo el camino a nuevas oportunidades relacionadas con el crecimiento personal, la conciencia interior y la evolución espiritual.

Este enfoque ha fortalecido el lazo con su comunidad, ya que sus mensajes no se quedan en lo abstracto, sino que logran vincular los movimientos del universo con situaciones concretas de la vida cotidiana, convirtiéndose en orientaciones útiles para distintas realidades personales.

Parte del atractivo de su propuesta radica en que se distancia del horóscopo tradicional. Su método se apoya en los cuatro elementos de la naturaleza —fuego, tierra, aire y agua—, desde los cuales realiza interpretaciones colectivas que reflejan la energía general que envuelve a cada grupo de signos, abordando emociones y procesos que muchas personas atraviesan de manera simultánea.

Gente

Horóscopo para este jueves, 26 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Cristina Hurtado revela que fue expulsada del colegio a los 15 años por su embarazo: “Fue muy duro”

Gente

Vicky Berrío rompió en llanto por detalle que le dio Karen Sevillano tras el fin del ‘After Show’: “Esto sí me dolió”

Gente

Tulio Zuluaga reveló la enfermedad que casi le cuesta la vida: “Estuve a punto de morir”

Gente

El mensaje que envió Margarita Rosa de Francisco tras las afirmaciones de Petro sobre un posible fraude electoral

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado el jueves 26 de febrero para los 12 signos del zodiaco

Gente

¿Cuánto costó la boda de Jhonny Rivera? La millonaria cifra que habría invertido en su matrimonio

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 25 de febrero

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy martes, 24 de febrero

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy viernes, 20 de febrero

Horóscopo del 26 de febrero de 2026

Aries, Leo y sagitario

“Las emociones se suavizan y te invitan a sanar, ya sea a través de la familia, la intimidad o una liberación interna que te devuelve ligereza. Cuando conectas con lo que sientes recuperas una energía más auténtica”.

Tauro, Virgo y capricornio

El día favorece vínculos cercanos y alianzas que pueden sostenerte tanto en lo social como en lo afectivo. Si te abres a compartir y colaborar, construyes relaciones sólidas que aportan estabilidad”.

Géminis, libra y acuario

“Las oportunidades profesionales se activan, pero requieren orden, buena administración y atención consciente a tu bienestar. Cuando equilibras tu trabajo y cuidado personal, avanzas con mayor seguridad”.

Cáncer, escorpio y piscis

La intuición está muy afinada y te guía en decisiones importantes del corazón y del alma. Confía en esa brújula interna, porque hoy el amor, la creatividad y la espiritualidad marcan el rumbo correcto”.

Gracias a su estilo cercano, espiritual y cargado de empatía, el astrólogo dominicano continúa afianzándose como una de las figuras más influyentes de la astrología en el ámbito hispanohablante, construyendo una relación sólida con miles de seguidores que encuentran en sus mensajes guía y claridad frente a los cambios de su día a día.

Más de Gente

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo para este jueves, 26 de febrero, según Nana Calistar

Cristina Hurtado reflexiona sobre la maternidad adolescente y la falta de apoyo

Cristina Hurtado revela que fue expulsada del colegio a los 15 años por su embarazo: “Fue muy duro”

Vicky Berrío y Karen Sevillano

Vicky Berrío rompió en llanto por detalle que le dio Karen Sevillano tras el fin del ‘After Show’: “Esto sí me dolió”

Tulio Zuluaga habló de los problemas médicos que enfrentan y destapó el futuro de sus eventos.

Tulio Zuluaga reveló la enfermedad que casi le cuesta la vida: “Estuve a punto de morir”

Margarita Rosa de Francisco

El mensaje que envió Margarita Rosa de Francisco tras las afirmaciones de Petro sobre un posible fraude electoral

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Números de la suerte de Walter Mercado el jueves 26 de febrero para los 12 signos del zodiaco

Jhonny Rivera revela pormenores de su matrimonio con Jenny López

¿Cuánto costó la boda de Jhonny Rivera? La millonaria cifra que habría invertido en su matrimonio

Yina Calderón sorprendió con declaraciones por la cancelación del programa de Karen Sevillano y Vicky Berrío.

Yina Calderón reaccionó a la cancelación del ‘After Show’ y envió fuerte pulla: “No estaba sirviendo”

Karina García habló de la polémica de Valentino Lázaro y Melissa Gate.

Karina García se pronunció tras fuerte pelea en ‘La casa de los famosos’ en la que fue nombrada: “Humillante”

Noticias Destacadas