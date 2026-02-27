Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 27 de febrero

Nuevos mensajes astrales para todos los signos del zodiaco, dependiendo el elemento que los rige.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de febrero de 2026, 8:31 a. m.
Niño Prodigio: nuevos designios para los 12 signos.
Niño Prodigio: nuevos designios para los 12 signos. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Mediante sus plataformas digitales, especialmente Instagram, El Niño Prodigio compartió su más reciente lectura energética correspondiente al 27 de febrero de 2026. En su mensaje, explicó que esta jornada se perfila como una de las más influyentes del mes, marcada por señales contundentes y movimientos astrales que invitan a cambios profundos.

De acuerdo con su interpretación, el día trae una vibración propicia para asumir decisiones trascendentales y poner punto final a etapas que ya cumplieron su propósito. Esta energía, según indicó, abre espacio a nuevas oportunidades vinculadas con el desarrollo personal, una mayor conexión interna y la evolución espiritual.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Este tipo de mensajes ha reforzado el vínculo con su audiencia, ya que no se limita a conceptos abstractos. Por el contrario, logra relacionar la dinámica del universo con situaciones reales del día a día, ofreciendo guías que pueden aplicarse a distintas experiencias y momentos de vida.

Uno de los rasgos que distingue su propuesta es que se aparta del horóscopo clásico. Su sistema se basa en los cuatro elementos de la naturaleza —fuego, tierra, aire y agua—, desde los cuales realiza lecturas colectivas que reflejan la energía global que rodea a cada grupo de signos, abordando emociones y procesos compartidos por muchas personas al mismo tiempo.

Gente

Así se veía Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, años atrás; vivió drástico cambio y tenía foto con Yeison Jiménez

Gente

Así luce Isaac Nessim, expresentador de Noticias Caracol; a esto se dedica actualmente

Nación

Mamá de Sara Sofía habló sobre versión que dio Epa Colombia y destapó qué pasó en la cárcel tras confrontarla: “Ni la conocía”

Gente

Robert De Niro recibe ataque de Donald Trump: lo llamó “enfermo y demente” tras hacer fuertes críticas

Gente

Carla Giraldo reveló la verdad del fin del ‘After show’ de ‘La casa de los famosos’; tiró pulla: “Ustedes no han podido entender”

Gente

Horóscopo de este viernes, 27 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Valentino Lázaro tuvo grotesca acción con Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’: “Es violencia”

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 26 de febrero

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 25 de febrero

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy martes, 24 de febrero

Horóscopo del 27 de febrero de 2026

Aries, Leo y sagitario

“El día te mueve por dentro y te invita a sanar lazos, escuchar tu intuición y tomar decisiones que te liberen de cargas pasadas. Si actúas con generosidad y confianza, se activan apoyos y oportunidades”.

Tauro, Virgo y capricornio

“Los vínculos y el trabajo fluyen con estabilidad, trayendo esperanza, armonía y avances concretos en lo profesional y afectivo. Cuando compartes, colaboras y te comprometes, construyes solidez”.

Géminis, libra y acuario

“El dinero, la organización y los contactos juegan a tu favor, ayudándote a potenciar tu crecimiento. Si te enfocas con claridad y mantienes buenas relaciones, verás resultados que mejoran tu bienestar general”.

Cáncer, escorpio y piscis

“Tu mayor fortaleza será tu intuición y te guía hacia experiencias creativas, espirituales y románticas muy nutritivas. Cuando sigues lo que amas y te abres a lo profundo, la vida responde con conexión auténtica”.

Más de Gente

El arista dejó sorprendidos a sus seguidores con su respuesta.

Así se veía Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, años atrás; vivió drástico cambio y tenía foto con Yeison Jiménez

Isaac Nessim, expresentador de Noticias Caracol.

Así luce Isaac Nessim, expresentador de Noticias Caracol; a esto se dedica actualmente

Carolina Galván habló sobre versión que dio Epa Colombia.

Mamá de Sara Sofía habló sobre versión que dio Epa Colombia y destapó qué pasó en la cárcel tras confrontarla: “Ni la conocía”

El actor estadounidense Robert De Niro recibe la Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de apertura de la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 13 de mayo de 2025. (Foto de Valery HACHE / AFP)

Robert De Niro recibe ataque de Donald Trump: lo llamó “enfermo y demente” tras hacer fuertes críticas

Marcelo Cezán presentará junto a Carla Giraldo la nueva temporada de La Casa de los Famosos.

Carla Giraldo reveló la verdad del fin del ‘After show’ de ‘La casa de los famosos’; tiró pulla: “Ustedes no han podido entender”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.

Horóscopo de este viernes, 27 de febrero, según Nana Calistar

El creador de contenido salió en defensa de Karina García.

Valentino Lázaro tuvo grotesca acción con Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’: “Es violencia”

Valentina Taguado lanza dura crítica al Estado tras feminicidio de Laura Valentina Lozano

Valentina Taguado estalla contra la justicia colombiana por recientes casos de feminicidio

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.

Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de febrero; traerían suerte en loterías

Noticias Destacadas