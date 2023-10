Increíble: Una mujer de Chicago de 104 años espera batir récord como la paracaidista más mayor del mundo

Su primer salto a los 100 años

“Maravilloso”

Abuela sueca batió un récord al saltar de un paracaídas a sus 103 años

Con 103 años, la mujer sueca afirmó que celebraría esta pequeña victoria con un pastel. “Fue maravilloso hacer esto, había pensado en esto desde hace mucho tiempo... todo salió como planeado”, fueron las palabras de Larsson para el medio TT, afirmando que estaba feliz, que era la experiencia con la que había soñado y que no surgieron contratiempos. (Photo by Foto24/Gallo Images/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Ahora ya no veo muy bien, pero me sentí bien… Es una sensación agradable”, expresó la mujer al llegar a tierra, insistiendo que por el aire y la caída libre no podía ver bien, pero que sí se sentía muy bien, aunque no mencionó nada sobre nervios o temores que haya tenido en el proceso; sin embargo, si recalcó que le gustó más la parte cuando descendía con lentitud.