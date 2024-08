Inesita, la influencer de más edad del país, cuenta en SEMANA cómo se hizo estrella de las redes sociales; Karol G, una de sus fans

La casa no contaba con agua, y la energía era un lujo que el bolsillo no podía costear. En medio de las carencias y un aprecio profundo hacia los suyos, la mujer levantó con ayuda de su esposo a todos sus retoños: Nubia, Marina, Teresa, Lucía, Libia, Gabriel Jaime, Carlos Enrique y Rodrigo. “Me tocaba lavar la ropa de la casa en quebradas porque no había agua, luz, nada de eso. Yo cocinaba con leña. Me daban cositas por ahí para hacer de comer y el marido también llevaba cosas antes de separarnos”, cuenta.