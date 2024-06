Integrante de Pasabordo habló de la condición que le detectaron cuando niño y que cambió su vida para siempre: “eso me limitó”

Luego, aseguró que ha sido necio y loco porque le ha gustado quemar todas sus etapas, luego de que a sus 14 años le detectaran una condición que le cambió su vida para siempre. “Me da una artritis hasta los 18, entonces no quemo muchas etapas en esa época. Por eso me enloquezco como desde los 23 gasta los 28″.

No obstante, un mes después de sufrir este dolor, se le inflamó bastante la rodilla, según él, ha causa de una amigdalitis mal tratada. “Por eso se segrega un líquido que llegó precisamente a reactivar la articulación y se me pone la rodilla como un elefante”, detalló.

Debido a esto, recordó que no podía doblar muy bien sus articulaciones y reveló que “lo más curioso de mi artritis es que me da asimétrica, entonces si me da en una parte a los dos meses o tres meses me da en otra parte”.