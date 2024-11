‘Los Impresentables’ de Los 40 hablaron con Isabella Ladera

¿Cuál es a mentira más grande que se ha dicho de Isabella Ladera en internet?

“Esa es una buena pregunta, la verdad es que si me lastima un poco que de pana piensen que yo fui capaz de hacerle daño a una mujer. O sea, yo sé que esto lo van a agarrar como cliché o lo van a tomar como un meme, pero en cualquier momento yo me voy a poder sentar y decir las cosas como son, como pasaron, dar la línea de tiempo. Lo que pasa es que la verdad tampoco es muy entretenida, tampoco te va a dar todo el hype que te dio todo este montón de mentiras o de chismes, pero con la mano en el corazón, todo lo que dicen, no tiene nada que ver conmigo”.

“Desde que me vine para acá para Estados Unidos como que no he tenido la oportunidad de conocer mucho el mundo porque quedé acá, pero yo me veo en Margaritas, que queda en Venezuela”.