Se filtró video de Liam Payne horas antes de fallecer; se encontró con el empleado del hotel

“La verdad es que no le suministré drogas, con Liam nos conocimos, él me contactó en mi trabajo, nos pasamos el número y nos vimos esa noche, normal. Él me fue a buscar abajo porque yo me había perdido y no sabía cómo llegar al hotel, en el que se quedó primero en Palermo”, contó sobre la primera vez que se vio con el hombre.