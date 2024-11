Cara Rodríguez reveló en SEMANA el cambio que tuvo su vida tras la infidelidad de Beéle: “espero sorprenderlos”

Cara le dio un giro a su vida y prepara sorpresas para sus seguidores

“Me gustaba estar atrás, pero a raíz de todo esto, me di cuenta de todo el potencial que tengo, las personas que están a mi lado me ayudan a crecer día a día y yo dije ‘¿por qué no? ¿por qué no lanzarme? ¿por qué no mostrarle al mundo mi voz? ¿por qué no mostrar mis canciones? que hablan del amor, del desamor, no hablan cosas malas, pero espero sorprenderlos antes de que se acabe este año”, dijo en medio de la alegría por poder cumplir el nuevo proyecto en el que ha estado trabajando.