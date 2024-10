Jorge Barón recibió histórico homenaje: estas son las exaltaciones que obtuvo en el Tolima

En medio de las emotivas palabras que pronunció como gesto de agradecimiento, indicó: “Soy 100% tolimense. Es la nobleza de nuestro suelo la que me motivó; es la pujanza de esta fértil tierra la que me impulsó; es el aroma de sus paisajes el que me inspiró”.

Video | No se deje estafar: Jorge Barón no promueve “inversiones milagrosas” ni recomienda negocios para ganar dinero en Colombia

¿Qué presentaciones se llevaron en medio del homenaje a Jorge Barón?

“He dedicado mi vida al apoyo de los artistas, no solo del Tolima, sino de todos los artistas colombianos (...) En estos pueblos la unión es muy difícil, cada sector va por su lado, pero acá todos se unieron en este homenaje (...) Soy 100% tolimense. Es la nobleza de nuestro suelo la que me motivó; es la pujanza de esta fértil tierra la que me impulsó; es el aroma de sus paisajes el que me inspiró”, dijo Jorge Barón.