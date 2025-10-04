Joven revive los recuerdos de su abuelo al encender su viejo celular: el hallazgo conmovió a millones

Varios videos publicados en la red social TikTok suelen captar la atención de los usuarios y, en muchos casos, alcanzar gran popularidad.

Así sucedió con una joven que decidió encender el celular que había pertenecido a su abuelo, quien falleció en 2023, con el propósito de descubrir los recuerdos que aún permanecían en el dispositivo.

Tras conectar el teléfono y cargar la batería, ingresó la contraseña y accedió a la galería, donde se encontró con fotografías y videos que no pensaba volver a ver. La joven compartió el emotivo momento en la plataforma china.

El contenido no solo despertó sentimientos de nostalgia en la protagonista, sino que conmovió profundamente a la comunidad digital. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

El usuario, identificado como @ninitisa en su cuenta personal en la red social, les mostró a sus seguidores los archivos que encontró en el celular, los cuales incluían videos y fotografías de recuerdos que su abuelo había realizado en su vida cotidiana.

En pocas horas, el video se volvió viral. Pero, ¿qué fue exactamente lo que descubrió la joven en el celular de su abuelo?

Al revisar la galería, encontró fotografías de los adornos del hogar, varios selfis del hombre, imágenes de reuniones familiares y momentos significativos, así como fotos de su perra, de su nieta en el colegio y de su esposa.

“No estaba emocionalmente lista para esto”, escribió en la descripción del video.

La publicación rápidamente acumuló más de 728 mil reproducciones y superó los 139 mil “me gusta”, una cifra que refleja el enorme impacto que tuvo entre los usuarios de la plataforma.

Además, el video logró conectar con miles de personas que, al verlo, se sintieron identificadas con la historia y con la carga emocional detrás del gesto de la joven al revivir los recuerdos de su abuelo.

@ninitisa Life through his eyes🥺🥺🥺 Pero no estaba emocionalmente lista para esto:( ♬ sonido original - Ivansito.Mart

El contenido no solo despertó sentimientos de nostalgia en la protagonista, sino que conmovió profundamente a la comunidad digital.

En la sección de comentarios, cientos de usuarios dejaron mensajes llenos de empatía y emoción, expresando lo que sintieron al ver las imágenes.