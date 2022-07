Karen Martínez reveló por qué Juanes no aparece en sus historias de Instagram

La presentadora Karen Martínez, esposa del cantante Juanes, reveló el motivo por el cual el artista no aparece en sus historias en Instagram. La confesión la hizo a través de la dinámica de preguntas y respuestas en la citada red social.

En Instagram, uno de sus seguidores le preguntó a Karen Martínez: “¿Cierto que Juanes no le gusta salir en tus historias?”.

Ante esa pregunta, la esposa de Juanes le respondió: “La verdad es que no le gusta mucho, como a la mayoría de mis hijos, pero yo los cojo infraganti. Lo que pasa es que él ahorita no está aquí entonces, pues obviamente no lo puedo coger pa’ mostrárselos”.

Sin duda, algunos de sus seguidores aclararon esa duda, luego de las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la pareja de famosos.

A propósito de Juanes, en las últimas horas muchos de sus seguidores se están preguntando si habrá una reconciliación con el representante y empresario Fernán Martínez. Lo anterior, teniendo en cuenta la discordia que existe entre ambos y que es una de las más sonadas que se conoce en el mundo del espectáculo.

Lo anterior surgió luego de que se conociera de primera mano la imagen de la reunión entre el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. En tal sentido, Martínez envió un trino que sorprendió a varios de sus seguidores.

“Si las cosas siguen así, Petro me va a reconciliar con Juanes”, publicó en su Twitter oficial Martínez. Acto seguido, el cantante colombiano no dudó en responderle de la mejor manera. “Siempre agradecido Fer. Aquí estoy”, se lee en la misma red social oficial de Juanes.

La disputa entre Juanes y Fernán Martínez viene de años atrás. El exmanager del colombiano aseguró que su antiguo pupilo era una ‘estafa’ y una persona ‘indeseable’ entre algunos calificativos. El empresario también afirmó que su relación con el cantante estaba fracturada y que era imposible una reconciliación laboral. Agregó que no volvería a trabajar con él. “No puede existir y no existe ninguna posibilidad remota de que uno vuelva a caer en semejante trampa. Es un personaje que no quiero ni encontrármelo. Para hablar de Juanes hay que tener en frente un brujo, un abogado, un toxicólogo, un juez, la policía”, dijo por esos años a medios de comunicación.

Juanes también fue diplomático en la respuesta que dio en su momento al programa latino que se emite en Estados Unidos ‘Suelta la sopa’ de la cadena Telemundo. “Yo quiero quedarme con el recuerdo de los años que trabajamos juntos y tanto mi familia como yo le mandamos bendiciones”, afirmó en aquella ocasión el intérprete de la Camisa Negra.