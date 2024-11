Katherine Porto fue víctima de intento de robo en Bogotá y terminó lastimada: “me sentí frágil, vulnerable, agredida y triste”

A lo largo de su carrera, Katherine Porto ha logrado ganarse el corazón de millones de personas, gracias a su talento y carisma. Su participación en destacadas producciones de la televisión colombiana le permitió consolidarse como una de las actrices más reconocidas del país, alcanzando una notable popularidad tanto en los medios tradicionales como en el entorno digital.

Además de su éxito frente a las cámaras, la actriz ha construido una fuerte conexión con su audiencia a través de sus redes sociales, exponiendo esos lados que pocos conocían de ella. Allí, sus seguidores la apoyan en cada etapa de su vida profesional y personal, acompañándola en los nuevos retos que decide emprender.

Actualmente, Katherine Porto, que llamó la atención con el vínculo que sostuvo con Silvy Araujo, sigue demostrando su capacidad de reinventarse. No solo ha explorado diferentes facetas en la actuación, sino que también se ha aventurado en el mundo del emprendimiento. Su enfoque se ha centrado en proyectos relacionados con su estilo de vida, transmitiendo una energía positiva que resuena entre su público. Esto la ha llevado a conectar con distintas audiencias que valoran su autenticidad y esfuerzo.

Sin embargo, recientemente, la artista desató una ola de reacciones entre sus seguidores con una publicación que subió a su cuenta oficial de Instagram. La celebridad compartió un carrete, donde expuso una incómoda y lamentable situación que vivió en Bogotá.

Katherine Porto, que abrió su corazón sobre el cambio que experimentó, reveló que fue víctima de ladrones, quienes intentaron quitarle sus objetos mientras ella estaba en el norte de la capital. La también modelo contó el miedo que la invadió, sintiéndose vulnerable y frágil en esta clase de contextos.

Katherine Porto habló de situaciones que pasó en Bogotá. | Foto: Suministrada a SEMANA

Katherine Porto, víctima de intento de hurto

De acuerdo con lo que se apreció en un clip, la actriz contó que se encontraba en una clínica de la ciudad, esperando a coger un taxi para dirigirse a su hogar. La famosa estaba de pie en el andén, cuando una moto se acercó a ella y los hombres le raparon el celular.

Sin embargo, todo fue en vano, pues, en un descuido, el aparato telefónico se cayó al suelo y ella logró recuperarlo.

“Hoy sentí miedo, me sentí frágil, vulnerable, agredida y triste, después de que unos ladrones en una moto se subieran al andén donde estaba esperando el taxi para ir de la clínica Santa Fe, en la cra 7, a mi casa, en Bogotá. Me raponearon el celular, pero les salió mal el robo porque se les cayó al suelo”, contó en las imágenes que publicó.

Tremendo susto de Katherine Porto en Bogotá. Le robaron el celular aunque se les cayó posteriormente a los delincuentes pic.twitter.com/BTbhz6t3o9 — Luchovoltio (@luchovoltios) November 21, 2024

“Quedé todo el día triste, tenía miedo de pedir un taxi porque ya pensaba lo peor y sigo en shock, afortunadamente no me pasó nada grave, pero si algo se fragmentó dentro de mi… conecté con una sensación de miedo, de pánico que me robó la calma y nada solo quería decirles que debemos cuidarnos entre todos”, agregó, enfocándose en las secuelas emocionales que le quedaron de esta experiencia.

No obstante, Katherine Porto fue clara en que algo más la había afectado, y fue ver cómo las personas a su alrededor quedaban pasmadas por lo ocurrido, sin siquiera acercarse a preguntarle si se encontraba bien. Aunque todo se trató de un susto, sí quiso enfatizar en lo importante que es ayudar y brindar una mano en estos casos.

“Lo que más me ha entristecido, es que solo una persona se acercó a mí a preguntarme si estaba bien, las demás personas que estaban alrededor eran como anestesiados y eso no puede pasar, no podemos normalizar que le roben a las personas, que las agredan. Amo mi país, amo Bogotá, pero me siento insegura en mi propia casa, acabo de llegar de un viaje de un mes por India y España y jamás sentí por un segundo que estaba en peligro”, aseguró.

A pesar de que Katherine Porto no sufrió daños ni heridas graves, sí quedó lastimada en este intento de hurto, tal y como lo mostró en una imagen. Su mano fue rasguñada y agredida por esta acción de los presuntos ladrones.