Koral Costa ya está libre de biopolímeros en sus labios y mostró su cirugía en redes

Zulma Rey vivió vergonzoso momento en ‘MasterChef’ y compañeros no ocultaron las risas

“Llegó el gran día de retirar los biopolímeros en mis labios. Fueron días de ansiedad y llanto. Me recriminé tanto, me juzgué, le pedí perdón a Dios, recibí ‘bullying’, malos tratos, burlas, pero nadie sabía lo que en mí vivía. Solo Dios y mi familia… Muchas personas lo ven fácil, pero no es así. Es un proceso mental, psicológico, acompañada de Dios. Busqué y busqué un cirujano de los mejores y llegó mi doctora Lina Valero, dueña cirujana y científica de la Clínica Font, a cambiarme la vida. A su equipo, anestesiólogo, enfermeras y a mi bella Mónica”, detalló la famosa en el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.