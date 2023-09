La española Ester Expósito enamoró a sus fans al ritmo de Karol G

De inmediato, miles de usuarios de la red social se volcaron a comentar el video y a darle su respectivo like, acumulando más de 374 mil corazoncitos y más de 2.6 millones de reproducciones. “Lo que más me gusta de la Ester es que es una party girl”, “Tenemos que hacer uno juntas”, “Yo ya sabia que no era heterosexual, pero gracias ❤️”, “Mil reproducciones son mías”, “Ha venido para poner en duda nuestra heterosexualidad 🫣”, “Mi novia”, “Se te extrañaba 😈”, “Oh my god no sabia que mi amor platónico tenía tik tok🥰❣️”, son algunos de los comentarios que ha recibido la actriz en su publicación.