La Gorda Fabiola habría confesado cuál fue su mayor arrepentimiento antes de fallecer

“Yo bajé de peso y logré curarme de la diabetes, pero la recomendación médica fue comer proteínas de forma exagerada y de tanto comer pollo, carne y pescado, y yo me cansé y le daba a mi perrito la carne. Yo me alimentaba de arroz y salsa de tomate, dejé de tener albúmina y los músculos se me secaron. Después de eso, caí en coma por la debilidad que tenía”, confesó la humorista.

Exnovia de Epa Colombia reapareció y soltó particular mensaje tras su ruptura: “Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí”

“Hoy recogí la cenizas de mi Gordita, pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué, no pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba que abracé fuertemente contra mi pecho porque sentí que después de muchos días la tenía junto a mi, volví a hablarle, a decirle que le cumplí lo que le prometí hace 28 años, estar a su lado hasta el final. Sí, le hablé porque es lo único material que me quedó de ella, ese pequeño cofre caoba”.