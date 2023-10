Las últimas palabras de Alejandra Villafañe a su tía: estaban relacionadas con la muerte

“El 12 de mayo me diagnosticaron cáncer, siento que he vivido 10 años en dos meses, he aprendido muchas cosas de la vida, fortalecí la fe en Dios y he visto cómo las personas que más quieres se convierten en héroes para estar contigo, ahí, acompañándote. Oren mucho por la valentía que voy a necesitar para el resto de procedimientos que voy a tener”, dijo la bella actriz en un video publicado en su cuenta de Instagram, específicamente el 4 de julio del presente año.